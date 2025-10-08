El esperanto entra en el currículum de la Universidad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León ha organizado un curso de extensión universitaria titulado El esperanto: iniciación a la lengua internacional, que se desarrollará entre los días 14 de octubre y 13 de noviembre de 2025 en el aula 5 de la Facultad de Filosofía y Letras (Campus de Vegazana), hasta completar un total de 22 horas (15 presenciales y 7 de trabajo individual de los alumnos), según informa la institución académica en un comunicado.

Desde la dirección de esta iniciativa formativa se explica que el objetivo es que los participantes puedan “entender el sentido general de textos relativamente sencillos con la ayuda de un diccionario, y que dominen las herramientas necesarias para profundizar en el aprendizaje autodidacta, al tiempo que se familiaricen con la cultura internacional del esperanto y con sus principales recursos”.

El programa contempla un total de diez sesiones (martes y jueves de 15:00 a 16:30 horas), en las que se irán abordando las palabras básicas, cómo presentarse, describir el tiempo y la vida diaria, los colores, la comida, formular preguntas, etcétera. En las clases también se tendrá ocasión de conocer la biografía del inventor del esperanto, el oftalmólogo polaco Luis Lázaro Zamenhof, y la evolución que ha tenido hasta nuestros días.

El esperanto fue creado en 1887 y es la lengua planificada más utilizada a nivel internacional. Esperanto quiere decir simplemente ‘la persona que tiene esperanza’, y éste es el seudónimo con el cual el propio Zamenhof firmó el primer panfleto de su proyecto lingüístico: ‘La lingvo internacia’ (la lengua internacional).

Su intención era crear una lengua fácil de aprender y neutral, que permitiera la comunicación entre personas de culturas y lenguas distintas. El esperanto es una lengua regular, sin excepciones, con una gramática basada en dieciséis reglas simples y sin ambigüedades. El léxico procede principalmente de las lenguas de Europa Occidental, pero en su gramática se percibe la influencia de las lenguas eslavas, así como de lenguas aislantes y aglutinantes.

Los morfemas son invariables. Por ejemplo, toda palabra que termina en ‘-o’ es siempre un sustantivo, la que acaba en ‘-a’ será siempre un adjetivo. Ello facilita enormemente el aprendizaje de esta lengua, dotándola de una gran flexibilidad para crear nuevas palabras.

En la actualidad cuenta con una amplia difusión internacional. Existen cientos de miles de hablantes repartidos por el mundo, y algunos la tienen incluso como lengua materna. Hay además numerosas asociaciones, órganos de difusión, cursos, congresos… y a lo largo de su historia ha desarrollado una cultura propia con una literatura original. Tampoco faltan las traducciones de las grandes obras de la literatura universal, como es el caso de ‘El Quijote’, que comienza así ‘En vilaĝo de La Mancha, kies nomon mi ne volas memori …’

El curso será impartido por Francisco Balibrea ‘Pako’, esperantista y profesor de la ULE, con la colaboración de Nacho Cancelo de Juan, esperantista leonés con amplia experiencia en la lengua.

Las clases van dirigidas a quienes estén interesados en conocer este idioma internacional, sean estudiantes, docentes, o personas ajenas a la universidad. La matrícula tiene un precio de 10 euros y ofrece la posibilidad de reconocer 1 crédito ECTS -un sistema de puntos que mide la carga de trabajo total del estudiante para completar una materia o curso-. Toda la información y el procedimiento de inscripción se puede consultar en este enlace.