Abre el Enise con 200 empresas

Instalación del Enise en el aparcamiento de la Junta.

Instalación del Enise en el aparcamiento de la Junta.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Incibe abre hoy las puertas del Enise, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información que se celebrará hasta el jueves y que se define como el mayor evento hispanohablante en materia de ciberseguridad a nivel mundial, con 192 empresas e instituciones relacionadas con la materia. El Palacio de Congresos y Exposiciones de León acogerá el evento, que en esta edición centrará su temática en tres pilares fundamentales para la ciberseguridad: innovación, resiliencia y talento, que protagonizarán cada una de las jornadas de la cita que este año ofrecerá una jornada más de zona expositiva, ponencias y talleres. Quince delegaciones internacionales estarán presentes en el evento y varios contarán con su propio espacio.

