Inversión tras los incendios, más de 24 millones
Dos millones de euros se destinan a la recuperación de Las Médulas
A las medidas habituales para la prevención de incendios forestales se suman en los presupuestos propuestos para el próximo ejercicio las partidas destinadas a paliar los daños registrados este verano. Medio Ambiente contempla casi 11 millones en recuperación de hábitats y restauración vegetal, además de 7,6 millones en tratamientos selvícolas preventivos de incendios. Otros 3,5 millones son para equipos de extinción de incendios forestales y cuadrillas helitransportadas, y otro millón para actuaciones complementarias en estas materias.
Hay que sumarle partidas más reducidas para mejora de infraestructuras de gestión forestal, actuaciones de rehabilitación, servicios de defensa del medio natural, y convenios con ayuntamientos.
En este apartado se incluyen también dos millones de euros que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina a la reconstrucción de las infraestructuras de Las Médulas afectadas por el fuego.
León
Las redes de calor, polígonos industriales y regadíos centran las inversiones de la Junta en León para 2026
María Jesús Muñiz Prieto