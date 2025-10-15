Inversión tras los incendios, más de 24 millones

Vista de una paraje quemado desde del Mirador de Orellán, una de las infraestructuras afectadas por el incendio en Las Médulas, Orellán y Carucedo, este miércoles. EFE/Ana F. Barredo.

A las medidas habituales para la prevención de incendios forestales se suman en los presupuestos propuestos para el próximo ejercicio las partidas destinadas a paliar los daños registrados este verano. Medio Ambiente contempla casi 11 millones en recuperación de hábitats y restauración vegetal, además de 7,6 millones en tratamientos selvícolas preventivos de incendios. Otros 3,5 millones son para equipos de extinción de incendios forestales y cuadrillas helitransportadas, y otro millón para actuaciones complementarias en estas materias.

Hay que sumarle partidas más reducidas para mejora de infraestructuras de gestión forestal, actuaciones de rehabilitación, servicios de defensa del medio natural, y convenios con ayuntamientos.

En este apartado se incluyen también dos millones de euros que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina a la reconstrucción de las infraestructuras de Las Médulas afectadas por el fuego.