Los militares exigen incrementos salariales y ser profesión de riesgo

Las principales asociaciones profesionales de militares (Asfaspro, Aume y UMT y que representan a militares de las tres categorías: oficiales, suboficiales y tropa), se reunieron martes en el Congreso de los Diputados con los portavoces en la comisión de Defensa de tres grupos parlamentarios: Vox, Junts y Grupo Mixto. En todos los encuentros, los representantes de las asociaciones expusieron la necesidad «de dotar de atractivo a la carrera militar», ante las actuales condiciones laborales que sufren los militares y que provoca que no se cubran las plazas ofertadas para el ingreso en las Fuerzas Armadas. En este sentido, transmitieron a los diputados la necesidad de que salga adelante la propuesta de Ley para reconocer la condición de «profesión de riesgo» al personal militar. «Esto, que resulta algo evidente tratándose de la denominada carrera de las armas, requiere de un pronunciamiento claro aprobando el proyecto de Ley presentado en el Congreso1, como ha sucedió en el Senado», remarcan en un comunicado conjunto las tres asociaciones militares. Sólo en la provincia de León son cerca de 4.000 soldados destinados en alguna de las tres bases, dos del Ejército de Tierra y una del Aire.

Inversión

«Otro paso necesario es la actualización de las retribuciones del personal militar, que hasta ahora sólo ha visto tímidas subidas que no solucionan el problema», inciden, para añadir que el Consejo de Ministros aprueba «semana tras semana» partidas presupuestarias millonarias para la Industria de Defensa mientras los militares, «empantanados en todo tipo de misiones incluida la escolta de flotillas políticas, continúan ignorados». «Seguimos muy lejos de las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aún más del resto de ejércitos europeos. ¿Dónde está el sobre con los 679 millones de euros para el aumento de las retribuciones del personal y aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas que establece el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa?», remarcan Asfaspro, Aume y UMT.