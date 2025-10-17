Asturias se rebela contra el peaje

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Varios miles de personas se manifestaron en Oviedo convocadas por una treintena de organizaciones políticas, sociales y económicas, para exigir el fin del peaje de la AP-66. La policía cifró en 5.000 los asistentes congregados en una protesta que se celebra justo al cumplirse cuatro años de la fecha inicialmente prevista para la finalización del peaje antes de que el Gobierno del PP acordara su prórroga hasta 2050 y después de que la Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque son contrarias a las normas de la licitación pública europea.

Entre las organizaciones que integran la Alianza por las Infraestructuras del Principado el Ejecutivo asturiano con su presidente, Adrián Barbón, al frente y miembros de su Gobierno, representantes de los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal, así como responsables de organizaciones empresariales y sociales. Barbón apuntó que cumple con su «obligación» como presidente de Asturias al defender la supresión del peaje, tras tachar la prórroga de «injusta e ilegal».

La espera de Courel

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, abogó porque se supriman los peajes de la AP-71 a Astorga y la AP-66, pero considera que «no va a quedar más de remedio que esperar al fin de la concesión». «Nos va a quedar más remedio, por desgracia, que esperar a 2055 o, en su defecto, si por parte del gobierno de turno pudiera emplear algo para que se redujera el peaje bien, pero entiendo que será difícil», agregó.