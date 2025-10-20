El acusado por las puñaladas del Húmedo detenido en Puerta Moneda no saldrá en libertad

El principal acusado por las puñaladas que estuvieron a punto de acabar con la vida de un joven en el Barrio Húmedo la víspera de la festividad de la Comunidad de Castilla y León de este año, tendrá que continuar en prisión tras la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de rechazar el recurso interpuesto por su representación procesal.

Realizada la rueda de reconocimiento, varios testigos han reconocido al procesado como la persona que, en compañía de otras dos personas atacó de forma inopinada al damnificado.

Se tiene en cuenta los testimonios de los otros dos implicados, que reconocen ante los agentes policiales «que le estaban dando un palo, pero no pensaba que le iban a pinchar a la víctima». Asimismo, la declaración del agente policial que reconoce «que observa cómo el procesado tira un objeto al suelo, pudiendo comprobar que se trata de la cartera sustraída a la víctima, observando igualmente que esta persona presenta restos de sangre en el pantalón». Se toma como referencia asimismo, la diligencia de cacheo del sospechoso, donde se localiza en el bolsillo derecho de la cazadora un cuchillo de 22 centímetros de largo y 12 de hoja. Asimismo, la diligencia de visionado de las imágenes de un lugar próximo donde ocurrieron los hechos, donde se observa salir corriendo de las inmediaciones del lugar al principal implicado y posteriormente, a los otros dos investigados, que caminan juntos».

Asimismo, existe un testimonio en el que se le preguntó expresamente a la víctima si los autores del robo habían sido las tres personas que vieron bajar por la calle, «manifestando el mismo que sí».

Por todo ello y por la gravedad de la posible pena, se determina la necesidad de que el sospechoso continúe en prisión, puesto que puede llegar a enfrentarse a una acusación de homicidio en grado de tentativa.

Sobre las 2.40 horas del día 22 de abril de 2025, abordaron en el Barrio Húmedo a la víctima y con la finalidad de sustraerle la cartera, propinaron diversos golpes a esta persona, y le asestaron una puñalada. Los sospechosos fueron detenidos en la calle Puerta Moneda.