Así serían los días en León si España dice adiós al cambio de hora

La posibilidad de eliminar el cambio de hora en España, un debate impulsado por la Unión Europea y respaldado por el Gobierno español, plantea cómo afectaría a la vida diaria en León. Aunque no hay una propuesta concreta del presidente Pedro Sánchez en 2025, la discusión sobre suprimir el cambio horario sigue vigente tras la consulta pública de la UE en 2018, donde el 84% de los europeos votó a favor de eliminarlo.

León, por su ubicación geográfica, se vería especialmente afectada por la elección de un horario fijo, ya sea el de invierno (UTC+1) o el de verano (UTC+2).

La provincia, situada en el noroeste de España (42.6°N, 5.57°W), experimenta variaciones significativas en la luz solar debido a su posición en el extremo oeste de la zona horaria europea. Según datos astronómicos, mantener el horario de invierno implicaría amaneceres tempranos, hacia las 7.00 en verano, pero atardeceres más cortos, alrededor de las 17.30 horas en diciembre.

Por el contrario, el horario de verano retrasaría los amaneceres en invierno hasta pasadas las 9.00, mientras que los atardeceres se extenderían hasta cerca de las 19.00.

Un informe del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que el horario de verano podría reducir el consumo eléctrico en iluminación por la tarde, pero aumentarlo en las mañanas de invierno. En León, donde las temperaturas invernales suelen caer por debajo de los 5°C, el uso de calefacción también podría incrementarse ligeramente, entre un 1-2%, según estimaciones del IDAE.

Impacto en la vida cotidiana

La supresión del cambio de hora afectaría a sectores clave de la provincia. En el ámbito agrario, que representa el 5% del PIB de Castilla y León según el INE, un horario de verano permanente podría complicar las tareas matutinas en invierno, cuando la luz natural llegaría tarde. En el sector servicios, que supone el 70% de la economía leonesa, los comercios podrían beneficiarse de tardes más largas, incentivando el consumo en bares y tiendas, especialmente en zonas turísticas como el Barrio Húmedo o el Romántico.

En el ámbito escolar, un amanecer tardío en invierno podría implicar que los niños acudan al colegio sin luz natural, lo que plantea preocupaciones sobre seguridad y bienestar. Según un estudio de la Sociedad Española del Sueño (SES), un horario desalineado con el ciclo solar puede alterar los ritmos circadianos, afectando el sueño y la concentración, especialmente en regiones como León, donde los inviernos son más oscuros.

El debate europeo y la posición de España

La Unión Europea propuso en 2018 eliminar el cambio de hora tras la consulta pública, pero la falta de consenso entre los Estados miembros ha retrasado la decisión. España, al estar en el extremo oeste de la zona horaria CET, enfrenta un desafío adicional: su horario actual está desfasado respecto al huso de Greenwich, más acorde con su posición geográfica. Un informe de la Subcomisión para el Estudio del Régimen Horario Español (2019) recomendó mantener el horario de invierno para alinearse mejor con el ciclo solar, aunque no se tomó una decisión definitiva.

En León, la elección del horario fijo influirá en la organización de los horarios laborales, escolares y de ocio. Mientras el Gobierno español y la UE no alcancen un acuerdo, los leoneses seguirán adaptándose al cambio bianual, con sus amaneceres y atardeceres dictados por el reloj y la posición del sol.