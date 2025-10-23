La ULE abrirá una escuela de adultos en Massanassa en su ayuda a la dana

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Una escuelade formación de adultos en Massanassa es el objetivo de la Universidad de León en los territorios afectados por la dana el año pasado en Valencia. El Consejo de Gobierno de la institución académica aprobó un convenio con el ayuntamiento de la localidad valenciana para activar este proyecto. Fuentes de la Universidad de León concretan que ya se ha dado el primer paso, pero que aún está pendiente que se firme formalmente el convenio con Massanassa.

«Siempre se dijo que todo lo recaudado y la ayuda de la Universidad de León se centraría en un proyecto educativo», señalan las mismas fuentes, para inicidir en que se habló con diferentes ayuntamientos de las zonas afectadas para concretar cuál era la mejor forma de colaborar. Finalmente se concretó que sería Massanasa el destinatario de los fondos recaudados a través de la cuenta corriente que la Universidad de León habilitó el 4 de noviembre junto con otras acciones para apoyar a los afectados por la riada. Massanassa fue uno de los municipios más afectados, atravesado por el barranco del Poyo, con una docena de fallecidos por la riada. La decisión de Massanassa también se acordó con la Universitat de València, que trabaja más cerca del terreno y que, por lo tanto, conoce mejor qué necesidades tiene cada uno de los municipios afectados por la riada, de la que el próximo 29 de octubre se cumplirá un año. El convenio aprobado por el Consejo de Gobierno incide en la colaboración entre la Universidad de León y el Ayuntamiento de Massanassa para «poner en marcha» la escuela de adultos con el objetivo de «sumar y aportar» en la recuperación de las zonas afectadas. De hecho, cuando se anunció la apertura de la cuenta para recaudar fondos, desde la Universidad se incidió en que lo recaudado se destinaría al «desarrollo de proyectos de reconstrucción o mejora de servicios en beneficio de la sociedad que se fijará una vez determinadas las necesidades y de la mano de las instituciones locales en los próximos meses». Desde la institución académica no han concretado cuánto fue el dinero recaudado, con una inyección directa de la propia Universidad, aunque han recordado que desde los campus de Vegazana y Ponferrada se colaboró con diferentes donaciones como desifectantes y otros materiales de primera necesidad. Además, también se ofreció «colaborar en los estudios sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones a la catástrofe».