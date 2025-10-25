La lista para operarse 'cae' un 20% pero aún se nutre con 6.940 pacientes

Aunque parecía complejo, los datos del último año demuestran que la lista de espera para operarse en los hospitales de la provincia se va doblegando. Al menos, desde septiembre del año pasado, de ese listado se han 'caído' un 20% de los pacientes y se ha podido aligerar de los 8.559 enfermos que la nutrían a los 6.940 que Sacyl contabilizó el 30 de septiembre de este 2025.

En conjunto, aguardan pasar por quirófano 6.940 personas, 4.852 de ellas inscritas en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), que rebajó su 'catálogo' en 1.151 pacientes, y otras 2.088, en el Hospital Bierzo, que también consiguió una merma de 468 usuarios.

A los que permanecen en la lista les 'sonará' la llamada para una cirugía a los 107,5 días de media. Casi cuatro meses, pero menor que hace un año en que la citación se demoraba casi seis semanas más.

En el lado positivo, en ambos centros hospitalarios se atendió en su prioridad a los 180 afectados por enfermedades potencialmente mortales y cuyo tratamiento quirúrgico no admite una demora superior a 1 mes. Es más, en el caso de León, se les practicó una intervención antes de los 9 días y en poco más de 11 en Ponferrada.

En cuanto a especialidades, repite con la lista más abultada Traumatología del Caule, con 2.077 pacientes, 9 de ellos que ya esperan más de un año, y Oftalmología en El Bierzo, con 400. En el otro extremo emergen Derma en León con sólo 38 en el listado y que gestionan antes de 35 días y Ginecología en el Hospital de Ponferrada, con 78. Un centro en que Cirugía General está haciendo esperar por una intervención más de un aó a dos personas.

Los datos trimestrales de evolución de las listas de espera que publicó ayer el Portal de Salud de la Junta recogen que la sanidad autonómica mantiene a 27.179 pacientes en espera, la segunda cifra más baja de la presente legislatura, tras la del segundo trimestre de este año, y lejos de los 42.574 registrados en marzo de 2022.

La demora media para ser operado en los catorce hospitales públicos de CyL oscila entre los 32 días del de Palencia y los 117 de Burgos, tras el cual se sitúan en la tabla por arriba el Bierzo con 112 dúas y León, con 103. La tardanza está por encima de la media autonómica, estos 87 días, también en los hospitales de Salamanca, Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y Santos Reyes de Aranda de Duero, con 91 días en los dos primeros y 95 en el tercero.

La Consejería de sanidad detalla que en verano se suele reducir siempre la actividad, por lo que estas cifras de demora media y actividad quirúrgica son más reseñables. Desde hace tres años, Sacyl dispone de un plan de choque para reducir las listas de espera, que gira «sobre el uso eficiente de los recursos propios, sin descartar, en caso de necesidad, el uso de medios adicionales, como los conciertos con la sanidad privada, manteniendo siempre la garantía de calidad en la atención prestada», señalan. Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número en espera de cirugía a 30 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: cataratas (3.475 pacientes), artrosis de rodilla (1.465), hernia inguinal (1.278) y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020). Las consultas externas presentan 101 días de demora, 11 más que hace un año y 24 más que en el segundo trimestre del 2025 (88 días) y alcanzan las 184.204, mientras las pruebas pendientes son 2.686 en TAC; 6.252 resonancias magnéticas; ecografías, 7.393; y mamografías. 405.