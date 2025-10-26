Tres reivindicaciones para recibir a Pedro Sánchez: Feve, soterramiento de Trobajo y autonomía para León

Las plataformas y asociaciones se concentran para recibir al presidente del Gobierno a su llegada al Palacio de ExposicionesVirginia Moran

La rotonda del Palacio de Exposiciones se ha convertido en el centro neurálgico de las protestas para recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llega a León en unos minutos para respaldaConcr a Carlos Martínez como candidato socialista a la presidencia de la Junta en las elecciones que se celebrarán en marzo.

Repartidos por la rotonda, Conceyu País Lleonés y las plataformas del soterramiento de Trobajo y de Feve envolvían la carretera con sus pancartas y reivindicaciones, con una palabra común: “vergüenza” ante el olvido del Gobierno a estas tres reclamaciones leonesas.

El portavoz de la plataforma por el soterramiento en Trobajo, José Carlos Lozano Gallego, ha insisitdo en la necesidad de “dar visibilidad” a la necesidad del municipio de San Andrés para evitar que se convierta “en un gueto”. Su reividnciación, que se recupere “el proyecto aprobado en 2024 y que no se ejecutó” y que se reitere la pasarela azul, “no se puede consentir que tengan así el acceso al centro de referencia estatal, va gente en silla de ruedas que tiene que dar la vuelta por Trobajo o San Andrés porque no puede acceder. Los tienen limitados”. “Llevamos cuatro años peleando y seguiremos”, avanzó Lozano.

La plataforma de Feve insiste en la misma línea del olvido. “Llevamos 14 años esperando para poder llegar al centro en el tren, esto es una vergüenza”, apuntó Eva Gutiérrez, a lo que Manuel Urueña añadió: “Queremos volver a cómo funciobaba el tren en 2011, porque si no cada vez tendrá menos usuarios, la gente no usa el tren porque no sirve y los que lo usan ssufren porque no sirve”.

“León cuna del parlamentarismo y sin parlamento”, esta es una de las pancartas que enarbolaó Conceyu del Pais Lleonés, su portavoz, Ismael González, incidió en pedir al presidente del Gobierno la autonomía leonesa porque “tienemos peculiaridades históricas e identitarias, no somos independentistaas, pero queremos ser la decimoctova autonomía, ni más ni menos que el resto”. Además, añadió que la actual autonomía de Castilla y León “está fatal y León siempre en los últimos parámetros europeos, la idea es que empecemos por la provincia de León y después, ojalá se sumen más”.