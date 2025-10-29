Polémica nacional por un curso de «pedagogía antifascista» de la ULE

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La polémica está servida con la nueva microcredencial que ha sacado la Universidad de León: Pedagogía antifascista. Las redes sociales arden con esta formación de cuatro créditos (unas cien horas) destinada a docentes y que se enmarca en el Plan Microcreeds que cuenta con financiación europea. Ante la repercusión que ha tenido a nivel nacional esta microcredencial, desde la institución académica leonesa precisan que a pesar de que el título «puede generar confusión o interpretaciones erróneas» se trata «de una formación académica rigurosa, ética y orientada a la prevención del extremismo, sin sesgo partidista».

«La Universidad de León, como espacio de conocimiento, reflexión y debate plural, tiene la responsabilidad de promover valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y responsables», precisan fuentes universitarias, para incidir en que, «en ningún caso, se ha adoptado «una posición ideológica. Su finalidad es educativa, centrada en ideologías que, desde una perspectiva histórica y pedagógica, ha atentado contra la democracia y los derechos humanos».

Una de las exigencias para poner en marcha una microcredencial es que cuente con respaldo externo a las universidades. En este caso, la iniciativa partió desde CC OO, que identificó «la necesidad de una formación específica en el ámbito educativo para abordar los riesgos del auge de ideologías extremistas» y que «respondea la preocupación social y las recomendaciones internacionales y no supone la exclusión de la reflexión crítica».

¿Qué es el neofascismo?, La penetración del neofascismo y Estrategias educativas al neofascismo son los principales bloques de esta formación que, tal y como se presenta busca «fortalecer y recualificar el papel del profesorado en activo y del futuro profesorado como profesionales de la educación comprometidos con una educación y una sociedad democrática, inclusiva e intercultural» o promover habilidades y estrategias pedagógicas que mejoren el aprendizaje en valores, mediante una educación crítica y comprometida con los derechos humanos y el bien común y que prevengan el crecimiento y auge del neofascismo». La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira concreta que el programa aborda de manera integral cuestiones fundamentales como la igualdad, la libertada, el esfuerzo, la meritocracia y el feminismo ofreciendo herramientas «basadas en la evidencia científica y diseñadas para un aprendizaje inclusivo y no adoctrinante».

En poco más de una semana la microcredencial Pedagogía antifascista roza la treintena de suscripciones, para una formación con un precio que no llega a los 50 euros, al contar con la subvención de los fondos europeos de NextGenerationEU y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde la Universidad defienden, en este sentido, el Parlamento Europeo ha emitido «recomendaciones claras para que desde los ámbitos educativos se forme al profesorado en competencias críticas para prevenir y reducir el auge del neofascismo y otras ideologías autoritarias».

Sólo en la red social X, ayer por la tarde ya había más de medio millar de comentarios que criticaban la postura de la universidad leonesa y aseguraban que la pedagogía fascista le «interesa más» o reclamaban una «microcredencial universitaria en pedagogía anticomunista».