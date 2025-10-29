Valverde exige una AP-71 gratis para librarse del paso de 1.500 camiones

El tráfico en el tramo de la N-120 a su paso por Valverde de la Virgen pueblo y San Miguel es muy intenso.m.p.

La DGT la denomina carretera «fatigada» y no es para menos. La N-120 soporta una intensidad de tráfico de 28.000 vehículos diarios, pero el mayor problema de esta nacional es el elevado porcentaje de camiones que la usan. Por eso, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, harto de ver pasar bajo sus ventanas centenares de vehículos pesados cada día, ha puesto de nuevo sobre la mesa esta histórica reivindicación leonesa: la bonificación del peaje de la autopista AP-71 (León-Astorga), al menos en su tramo inicial hasta Villadangos del Páramo, para poder desviar así la intensa circulación que satura y pone en riesgo a sus vecinos.

La Corporación abordará en el pleno de noviembre una moción que urge al Ministerio de Transportes a liberar esa autovía hasta Villadangos, dado que «con el intercambiador de La Virgen del Camino, sobre todo los pueblos de Valverde y San Miguel están soportando una densidad de tráfico de más de 1.500 camiones en horas punta. La carretera está totalmente destrozada y la solución es desviar todo el transporte pesado por la autopista, porque ambos pueblos no pueden seguir asumiendo ese tráfico», asegura el alcalde, David Fernández, consciente de que la ampliación del vivero traerá consigo mayor densidad de camiones y vehículos.

La propuesta municipal busca una solución urgente para aliviar el tramo de la N-120 que atraviesa el municipio, justificado en las cifras de tráfico, que revelan la magnitud del problema, y la elevada siniestralidad.

La demanda no es nueva. La necesidad de desviar el tráfico pesado a la autopista de peaje AP-71, que discurre en paralelo y registra una intensidad media diaria de apenas 4.000 vehículos, ha sido una constante en la agenda política y vecinal de la provincia. En 2016, una Proposición No de Ley de UPL para incluir la AP-71 en el plan de desvío de tráfico pesado con descuentos se aprobó con el voto favorable de todos los grupos y en 2018, el Ministerio de Fomento firmó un compromiso para bonificar el 75% del coste del peaje al tráfico pesado, pero no lo ha cumplido a pesar de las numerosas interpelaciones.

La Junta se había comprometido a obligar a los camiones a utilizar la autovía León-Astorga para liberar la nacional también bonificándoles el peaje, pero el Tribunal Supremo dictaminó que no se podía forzar a los vehículos pesados a circular por autovías, al entender que la «contaminación acústica, la congestión del tráfico o la siniestralidad en las carreteras no son suficientes por sí mismas» para obligarles.

Es más, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó una resolución en agosto de 2020 en la que anuló las medidas especiales de restricción del tráfico a determinados tipos de vehículos (camiones) en las nacionales en cumplimiento de esa sentencia. De modo que la pelota está en el tejado del Gobierno central para plantear soluciones ante la saturación y la peligrosidad de este tramo.

La nacional está controlada por cinco rádares entre los kilómetros 307 y 317. Una presión sancionadora que no ha evitado sin embargo la acumulación de siniestros.

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen insiste en que la única solución efectiva y de calado para garantizar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos pasa por la gratuidad del peaje en el trayecto más crítico, hasta Villadangos, incentivando de forma definitiva y sin coste para los transportistas el uso de la autopista. Una autopista con una concesión ampliada recientemente hasta 2055.