Cuentas multa a UPL con 72.000 € por los gastos de la campaña 2023

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Tribunal de Cuentas acordó imponer sanciones de diversa cuantía a catorce partidos locales por infracciones legales cometidas en los gastos de campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023. Entre ellas, la mayor cuantía se aplica a UPL por más de 72.000 euros.

La sanción obedece a hasta tres infracciones «muy graves» al haber superado en más de un 10% tres límites de gastos electorales: gastos generales, publicidad exterior y publicidad en prensa y radio. En total, se le imponen sanciones por un total de 72.161,9 euros, según las cifras recogidas por Europa Press.

Se trata de infracciones de las leyes orgánicas del Régimen Electoral General (Loreg) y de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP) que se detectaron en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones locales de 2023. Tanto Aliança Catalana como Democracia Ourensana han sido sancionadas por superar en más de un 10% el tope de gastos de campaña que fija la legislación, con multas de 431,54 y 3.955,80 euros, respectivamente, según informaron desde Cuentas.