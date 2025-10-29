Avanza la nueva Facultad de Medicina en León con las catas del terreno donde se levantará el edificio

Terreno en el que se ubicará la futura Facultad de Medicina de la ULE, donde se abordan los estudios geotécnicos del terreno.ULE

La Universidad de León (ULE) avanza en la materialización de la futura Facultad de Medicina, un inmueble que se ubicará en la parcela situada tras el Edificio de Gestión Académica (EGA) y la Biblioteca San Isidoro en el Campus de Vegazana, donde ya se han desarrollado los primeros estudios geotécnicos necesarios para determinar el tipo de cimentación y estructura que requerirá el edificio.

En concreto, se llevan a cabo las catas que permitirán, según ha señalado el arquitecto de la ULE, Melquiades Ranilla, conocer con precisión las características del subsuelo y planificar de manera adecuada la construcción.

Al respecto, ha precisado que este es un paso "fundamental" para diseñar la cimentación y la estructura del edificio que, además, permite analizar el nivel freático del agua, es decir, determinar la profundidad a la que se encuentran las aguas subterráneas, para definir las intervenciones necesarias antes de ejecutar el proyecto.

Los trabajos incluyen la extracción de muestras del terreno a diferentes profundidades (de cero a tres metros, de tres a seis metros y de seis a nueve metros) mediante una perforadora especializada. Las catas obtenidas ya han sido enviadas a un laboratorio externo, que será el encargado de elaborar el informe técnico con los datos necesarios para calcular la cimentación y garantizar la estabilidad del inmueble.

Según ha expresado, hasta el momento el terreno presenta un primer estrato de gravas y piedras, un firme adecuado para la cimentación, con las típicas arcillas de la zona en las capas inferiores, similar al resto de terrenos del Campus de Vegazana, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Estos trabajos reafirman el compromiso de la Universidad con la construcción de esta nueva facultad y han sido visitados por la rectora de la ULE, Nuria González, junto con el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández y el director del área de Ingeniería, Gabriel Medina.

Metros construidos

La Facultad de Medicina se plantea como un conjunto arquitectónico modular con dos elementos principales de varias plantas que, en conjunto, suman 14.850 metros cuadrados construidos.

El primer módulo se destinará a la práctica de especialidades médicas, incluyendo salas de simulación clínica, laboratorios docentes y de anatomía, lo que peritirá el contacto del estudiante con la realidad de la práctica médica. También habrá despachos de profesorado, zona de taquillas y otras dependencias de servicios.

El segundo módulo estará dedicado al aulario y la gestión del centro e incluirá aulas genéricas, de informática o de demostración; el salón de actos y de grados; la biblioteca; la zona de administración y consejería, así como locales destinados a las asociaciones estudiantiles, entre otros.

Traslado en cuarto curso

El objetivo es que los estudiantes de cuarto y quinto cursos de la primera promoción de Medicina se trasladen a este nuevo edificio después de que los tres primeros cursos se centralicen en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Los primeros trabajos de la futura Facultad de Medicina se llevan a cabo mientras avanza la tramitación de la memoria académica, que fue remitida al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tras su aprobación por unanimidad en Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre.