Los problemas crecen en los trenes de León: el AVE se queda sin frenos en la estación

Extraña el día sin timba en la estación de León. El AVE a Alicante no arrancó esta mañana a la hora prevista, que es la siete menos veinte, en la apertura de la parrilla a Madrid; ni a la hora fijada ni a ninguna otra. Porque la composición se declaró inútil por un problema en el freno., Así que comenzó una peregrinación para más 160 pasajeros que esperaban arrancar el trayecto en el 112; parte de ese pasaje fue reubicado en el Intercity que procede de Ponferrada; otra parte, entraron en una composición que dispuso de urgencia la compañía con el fin de acelerar la capital de España; una unidad de las que cubren los trayectos pro la vía de alta velocidad, según indicaron algunos de los afectados