El alcalde de León avisa a su partido: “Yo voy a seguir a lo mío”
Diez cargó contra quienes “llevan bastante tiempo diciendo que trabajan por León”
Después de que este miércoles la vicesecretaria general del PSOE y procuradora autonómica por la provincia leonesa, Nuria Rubio, defendiera que “no ha habido ninguna intención de mofa o burla» por parte del candidato autonómico de su partido, Carlos Martínez, que apuntó este sábado en la convención nacional con que “habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia”, el alcalde de León, José Antonio Diez, aprovechó para cargar contra quienes “llevan bastante tiempo diciendo que trabajan por León” sin que él haya visto que hacen “nada”. “Yo voy a seguir a lo mío”, sentenció.
Diez ironizó con que la representante del aparato autonómico y provincial haya “tardado tres días en salir” a contestar a la polémica. El alcalde recalcó que “la señora Rubio esté cómoda donde está” no significa que haya “decenas de miles de leoneses, decenas de representantes en los distintos municipios, muchísimos militantes del Partido Socialista que han manifestado estar menos cómodos que la señora Rubio en las Cortes de Castilla y León”.
El regidor socialista señaló que no quiere “entrar ya más polémicas sobre este asunto”. “Se dijo la que se dijo, es un sentir que tiene una parte importante de la ejecutiva o del nivel autónico de nuestro partido, esta situación de no querer entender como mínimo, lo que es nuestra realidad, lo que es nuestro derecho, lo que es nuestro deseo”.
El líder local del PSOE abundó en que esto le “preocupa porque una cosa es que no se pueda compartir, pero no respetarlo, bajo ningún concepto”. “No lo voy a permitir porque las faltas de respeto que se le hacen al alcalde de León se le hacen a todos los ciudadanos. Yo voy a seguir efectivamente a lo mío, que es lo de todos: trabajar por León, por los leoneses, seguir reivindicando y seguir actuando y defensa de León”.
Frente a su labor, Diez dejó caer que “hay otros que dicen que trabajan mucho por León”. “Pero yo la verdad es que todavía no lo he visto. Llevan bastante tiempo ahí diciendo que trabajan por León, pero no he visto nada”, concedió.