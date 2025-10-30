Carlos Martínez afirma que no quiso "burlarse" de la identidad leonesa y pide disculpas ante unas declaraciones "sacadas de contexto"

El Ayuntamiento de Soria renueva su convenio de cooperación con Cesefor. Asisten el alcalde Carlos Martínez y el director del centro, Pablo Sabín.Concha Ortega

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró hoy que en ningún momento quiso ni “burlarse o hacer chiste alguno” con el sentimiento sobre la identidad leonesa, y subrayó que, a pesar de ello, no le duelen prendas en disculparse por unas declaraciones “sacadas de contexto” y que aludían a la necesidad de contar con un proyecto integrador y que atienda la diversidad histórica de cada territorio.

Martínez se refirió hoy, tras comparecer en Soria en calidad de alcalde para abordar los proyectos que el Ayuntamiento desarrolla con Cesefor, a la polémica que se originó el pasado domingo en León durante la celebración de un acto público del PSOE en el que participó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El político soriano defendió la necesidad de construir un proyecto colectivo para Castilla y León e ironizó con las críticas que recibía por su modo de referirse a la Comunidad. "Me critican porque digo Castilla León seguido. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia".

Ante esto el alcalde de León, José Antonio Díez, señaló que “nuestra identidad no la oculta la mofa", y agregó que "nuestra reivindicación no se apaga por no escucharla. Hoy con más ganas que nunca de seguir luchando por mi gente, el autogobierno y el futuro", como recoge Ical.

Martínez aseguró entender el malestar del alcalde de León, al que a su identidad histórica y cultura se suma el abandono institucional que sufre por parte de la Comunidad autónoma desde hace 40 años. Ambas cuestiones, se generan un caldo de cultivo para la crispación social. “Si mis palabras han creado división lo siento. Pero yo trabajo para corregir las desigualdades históricas que afectan a todas las provincias”, expresó.

En este sentido, agregó que el regidor leonés encontrará en él a un “aliado”, y manifestó que las declaraciones están “sacadas de contexto”, ya que quiso decir que se debería de plantear un proyecto político común colectivo en la Comunidad que reconozca la diversidad histórica y cultural de las dos regiones. “Esa Castilla y León debe reconocer la diversidad histórica. Necesitamos tener un proyecto político colectivo que reconozca nuestras singularidades, diversidad pero que fundamentalmente reconozca las desigualdades que tenemos entre las distintas provincias y dentro de ellas entre comarcas, incluso”, dijo.

Asimismo, señaló que León es una de las provincias damnificadas por las políticas de la Administración autonómica, y mostró su reconocimiento a la identidad histórica y cultural que tiene el León y otras como Soria, que sufre también el agravio permanente del Gobierno autonómico.

Martínez, aseguró, que esta polémica “le viene muy bien” al PP, que retuerce la realidad para de falsear la voluntad de quien lo dice, para, precisamente, culparle de sus responsabilidades. “A mí me parece que existe una falta de respeto total y absoluta, precisamente, y no la ha hecho el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León, por el abandono y el olvido institucional que ha tenido la provincia de León durante tantos años”, criticó.

Al hilo de estas consideraciones, indicó que falta de respeto es tener en situación precaria el servicio de prevención y extinción de incendios en León por la cual miles de hectáreas arrasadas el pasado verano en esta provincia.

“Existe una falta respeto total y absoluto a la provincia de León cuando no hay reconocimiento de que hoy por hoy está siendo una de las provincias más perjudicadas por las políticas del PP”, aseguró para agregar que a esta provincia solo le irá bien si gobierna el PSOE en la Junta, y señaló que de esto son conscientes desde UPL y militantes del PP, que pretendieron “insultar” a Pedro Sánchez en el acto.

Por último, planteó una campa electoral “propositiva", y añadió que para él es tan “grave" tener un hospital de El Bierzo en precario como ignorar la realidad territorial, histórica y cultural que tiene el antiguo reino de León”,

Por último, aseguró que “deberá ser menos ingenuo en algunas cuestiones” al tiempo que reiteró que su compromiso con León es “firme”.