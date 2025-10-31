Vox alerta de un aumento de las violaciones en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz nacional de Seguridad de Vox y presidente de Una Policía para el Siglo XXI, Samuel Vázquez, alertó este jueves en León de un aumento «exponencial» de violaciones y rechazó que este aumento responda a una mayor concienciación por parte del Ministerio de Igualdad o a que los tipos delictivos de abuso y agresión hayan quedado unificados bajo un único concepto de agresión sexual.

Vázquez aseveró que en León han aumentado las violaciones entre el 2017 y 2024 un 800%, mientras que las riñas tumultuarias con lesiones graves subieron por encima del 40%. «Lo único que ha hecho que León no esté todavía en el resto de crímenes violentos, homicidios, robos con violencia, en márgenes de este nivel, es su situación geográfica, pero ya les aseguro que todo llega y aquí también llegará», advirtió. En este contexto, propuso «poner remedio» y aseguró que son la única formación que lo hace. «Cuando denunciamos esto antes de que suceda nos llaman xenófobos, racistas, alarmistas. Cuando sucede, dicen que nos queremos aprovechar de ello. La única realidad es que nadie hace absolutamente nada en todo el proceso», recalcó y exponer que no se trata de inmigración, nacionalidad o color de piel sino del «desborde» en las fronteras.