Desconcierto con el semáforo de paso hacia el cementerio de León

Justo en uno de los días en los que más tránsito de tráfico registra este punto, debido a la festividad de Todos los Santos, el semáforo de la avenida Alcalde Miguel Castaño, en las inmediaciones de la plaza de Santa, se ha quedado atascado, con el disco en rojo y en verde a la vez, para incertidumbre de los conductores.

La avería afecta a los conductores que vienen desde Puente Castro, lugar de máxima afluencia este sábado por el cementerio, y van a entrar a la plaza de Santa Ana, donde se reparten los tránsitos hacia la avenida Europa, Pendón de Baeza, Reino de León o el centro.

La apertura del semáforo para que los peatones crucen no se corresponde, como debería, con la señal de parar para los conductores. En lugar de quedar sólo en rojo, a la vez se enciende

el disco en verde, para desconcieryo de quienes circulan por la zona.

Para mayor desorientación, el semáforo tampoco funciona bien cuando toca el cierre para los peatones. Entonces, no se encienden ni el rojo, ni el verde para los conductores.