La Universidad de León actualizará otra vez la plantilla este año con 59 docentes más

La Universidad de León mantiene su apuesta por actualizar su plantilla de personal docente investigador y acaba de hacer pública su oferta de empleo para este año que incluye 59 plazas. De estas, 38 son para profesores permanentes y 21 para profesores titulares de universidad, a los que se suman, a mayores, 21 plazas para catedráticos.

El vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro, comenta que se trata de la tasa de reposición, para cubrir las vacantes de 2024 por lo que «se asignarán a lo largo de este año». La oferta pública de empleo ya ha salido en el Boletín Oficial de Castilla y León y se desglosan, a su vez, en 17 plazas para profesor titual de Univeresidad y 33 para permanente laboral. Las plazas restantes convocadas se enmarcan dentro del programa de excelencia investigadora R3I3, que busca potenciar la calidad y la independencia investigadora cumpliendo con con el perfil europeo de investigador establecido (R3) o hayan superado la evaluación del programa de incentivación de la Incorporación e Intensificación investigadara (I3). La restitución de la tasa de resposición ha permitido a la Universidad de León avanzar en las posibilidades de recuperar su plantilla de catedráticos, los máxima categoría docente, y elminiar el tapón que se había creado desde 2012. Miguel Ángel Tesouro concreta que este perfil ha ido al alza y que todo docente que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa puede alcanzar esta categoría, que con la última oferta de empleo público sumará otros 21, con lo que la institución académica leonesa rozará ya los 200, en una plantilla con más de un millar de docentes repartidos en las diferentes categorías. En el caso de los catedráticos, se trata de promoción interna, aunque no sólo pueden aspirar a estas vacantes profesores que estén vinculados ya con la Universidad de León, si no que pueden proceder de otras instituciones académicas.