El álbum del II Foro Ancares
Los máximos representantes políticos de Galicia y Castilla y León, periodistas y empresarios forman parte de esta galería realizada en la catedral de Lugo
Son muchos los que han acudido al II Foro Ancares que Diario de León y El Progreso de Lugo han organizado por segundo año consecutivo. El encuentro de 2024 fue en Ponferrada y este año la anfitriona es la ciudad de Lugo. Estas son alunas de las primeras imágenes captadas antes de iniciarse el encuentro entre los presidentes de Castilla y León y Galicia y los directores de Diario de León y El Progreso.