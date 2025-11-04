El álbum del II Foro Ancares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Son muchos los que han acudido al II Foro Ancares que Diario de León y El Progreso de Lugo han organizado por segundo año consecutivo. El encuentro de 2024 fue en Ponferrada y este año la anfitriona es la ciudad de Lugo. Estas son alunas de las primeras imágenes captadas antes de iniciarse el encuentro entre los presidentes de Castilla y León y Galicia y los directores de Diario de León y El Progreso.