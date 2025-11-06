Génova elige como gerente del PP de León un perfil administrativo y no político

Aunque todavía no ha sido oficializado desde la dirección general de Génova, el PP de León ya ha decidido el nombre de su nuevo gerente. Ruth Chamorro Martínez será la responsable de la formación leonesa, en sustitución de José Manuel Miano, que ocupaba el cargo desde 2019 hasta que hace apenas un mes lo destituyó de manera fulminante.

Chamorro Martínez llega a la gerencia sin experiencia política, ni como cargo orgánico ni como representante en ninguna administración pública. La nueva gerente del PP procede del ámbito de la sanidad, donde ha desempeñado el cargo de responsable de administración del hospital San Juan de Dios durante los últimos años.

Con su incorporación, Génova, de quien dependen de manera directa todos los gerentes provinciales del partido, da un cambio de perfil al cargo. Chamorro Martínez se aleja de las características de Miano, exprocurador autonómico popular, quien ocupó la gerencia en León y en Zamora de forma simultánea, y de su predecesora, Yolanda Gutiérrez, a la que desde la dirección nacional fulminó tras hacerla responsable de la filtración del currículum de entonces secretario provincial y diputado nacional, José Miguel González, quien tuvo que dimitir tras exhibirse que no contaba con el título de licenciado en Derecho que había publicitado.

La nueve gerente, que ya ha estado por la sede del partido, situada en la avenida de Salamanca, en los últimos días, se encontrará en su estreno con el reto de gestionar todo el entramado orgánico para las elecciones autonómicas que se celebrarán apenas dentro de cuatro meses. Ahora, sólo resta que Génova lo haga oficial, después de que el presidente en funciones del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya avanzara a su alcaldes y cargos que la vacante se cubriría a lo largo de la primera quincena de noviembre.