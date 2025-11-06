La Feria de Empleo de León se celebra el día 18 con el reto de captar talento

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego; el presidente de la Cámara, Javier Vega, y el responsable del Ecyl, Ricardo Fernández.Virginia Moran

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, que impulsa la Cámara de Comercio de León, con colaboración del Ecyl, ya tiene fecha. Será el próximo día 18, en el Palacio de Exposiciones, desde las nueve de la mañana a las tres de la tarde, aunque la inauguración oficial se ha programado a las 10.00 horas.

La cita "es más necesaria que nunca, porque cada vez tenemos más dificultad para captar manos de obra", reconoció el presidente de la Cámara, Javier Vega, en la presentación de la Feria.

Según expuso, tanto la construcción, la hostelería o la ingeniería afrontar el reto de sumar empleados, de ahí que vea una oportunidad para encontrar talento en la feria, ya que se instalarán 70 estands y ya se han apuntado 400 jóvenes, que podrán dejar su currículum e incluso realizar entrevistas en vivo.

"Seguro que sale algún trabajo en directo", remarcó Vega, quien apuntó que en el propio portal de empleo de la Cámara existen en este momento 50 ofertas laborales.

"El programa de la Feria será intenso, con talleres de asesoramiento y sorteos que darán alguna sorpresa", e insinuó que las sorpresas estarían relacionadas con la Cultural y Deportiva Leonesa, el Ademar y El Baloncesto, que participan en la cita. Un evento al que también acuden los sindicatos CC OO y UGT y la patronal.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, destacó que "el empleo es más que números y estadística, y esta Feria pretende trasladar éso, que el empleo es el fundamento para que el territorio pueda seguir desarrollándose social y económicamente". También indicó que la colaboración de la Cámara y la Junta "demuestra que la suma de recursos es más sólida y con más fuerza".

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento también mirará en esta séptima edición por las autoiniciativas empresariales, con la vista puesta en la Inteligencia Artificial. "Tenemos que estar muy atentos a los jóvenes que quieren montar empresas de ese tipo", remarcó.