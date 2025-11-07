Los informáticos y los médicos, los más deseados y los mejor pagados

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Informática se consolida como una de las profesiones con más futuro y junto con los médicos se encuentra entre las profesiones con mejor inserción laboral y mejor salario. La evolución tecnológica de la sociedad exige cada vez más titulados informáticos que, actualmente, son los más deseados entre los ingenieros, cuyos egresados con vinculaciones tecnológicas completan la terna de la empleabilidad y los mejores ingresos. La Universidad de León incluye en su oferta los grados vinculados a la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y el próximo curso contará también con Medicina, si se cumplen todos los pronósticos.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo analiza la empleabilidad de los jóvenes y destaca que a los cuatro años de acabar la universidad, tres de cada cuatro está afiliado a la Seguridad Social con un contrato indefinido y una base media de cotización que roza los 31.000 euros, lo que vuelve a poner en valor los estudios universitarios que están en competencia directa con los ciclos de FP. Los médicos son los que cuentan con una mayor tasa de afiliación que alcanza el 94% y además. su media de cotización está entre las más altas, por encima de los 41.800 euros anuales, seguidos de los titulados en Informáticos, de los que a los cuatro años de terminar sus estudios casi el 89,5% logra un empleo con un sueldos medio de que supera los 36.600 euros al año.

Las ingenierías, sobre todo las vinculadas a las ramas más tecnológicas, también se encuentran entre las profesiones con más salidas con una afiliación media cercana al 83% y una base media de cotización de 33.215 euros.

Frente a estas titulaciones que reportan mejores condiciones laborales, las disciplinas ligadas a Artes y Humanidades, cuyos egresados se enfrentan a un mayor reto a la de hacerse un hueco en el mercado laboral. Los veterinarios, por su parte, están entre los grupos con mayor tasa de afiliación en régimen de autónomos, junto con los periodistas y los titulados en las ramas de Ciencias Sociales. Por contra, los que salen de las facultades de Educación, son los que tienen a los cuatro años de titularse un mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial.

El informe hace hincapié en el perfil de los egresados: mujer, menor de 25 años y estudiante de la universidad pública. Incide también el estudio en la «sobrerrepresentación» de las mujeres en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, pero menor presencia en los ámbitos vinculados a la Informática, donde sólo un 13,3% de los titulados son mujeres, o en ingeniería y construcción. Además, el análisis realizado recoge que la contratación indefinida es más alta entre los hombres, 78,7%, que entre las mujeres, con un 68,3%, y que el salario de las universitarias es, de media, 2.285 euros por debajo del de los titulados, que cobran más en todos los ámbitos.