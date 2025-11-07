León registra una subida salarial en convenio del 3,5% en el mes de octubre

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,5 por ciento en octubre, el mismo porcentaje que en septiembre y agosto, pero más que el IPC adelantado del décimo mes del año, cuya tasa interanual se situó en el 3,1 por ciento a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el viernes de la próxima semana el dato definitivo.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el aumento salarial medio del 3,5 por ciento registrado en octubre se encadenan ya 15 meses consecutivos de incrementos superiores al 3 por ciento.

En el caso concreto de Castilla y León la subida salarial ha sido inferior que la media y se ha situado en el 2,77 por ciento. Por provincias, el mayor aumento salarial se registró en Soria, con un 3,21 por ciento, seguida de Ávila, con un 3,04 por ciento; Zamora, con un 3,03 por ciento; León, con un 3,02 por ciento; Palencia, con un 3,00 por ciento; Salamanca, con un 2,83 por ciento, y Valladolid, con un 2,80 por ciento.

Las otras dos provincias igualan o se sitúan por debajo de la media autonómica (2,77 por ciento): Segovia (2,71 por ciento) y Burgos (2,47 por ciento).

En total, en octubre se registraron en Castilla y León 266 convenios colectivos que daban amparo a 301.458 trabajadores. Once de ellos fueron de ámbito autonómico y afectan a 17.311 asalariados que verán aumentados sus sueldos un 2,07 por ciento. Según esta estadística, 130 de los 266 convenios fueron de empresa con una subida media del 3,06 por ciento y el resto superó el ámbito empresarial con una subida del 2,75 por ciento.

El mayor número de convenios se ha registrado en la provincia de Burgos, con 52 y 58.947 trabajadores, seguida de Valladolid, con 41 y 72.077 trabajadores; León, con 35 y 38.184 asalariados; Palencia, con 28 y 14.711 asalariados; Salamanca, con 25 y 42.926 asalariados; Zamora, con 20 y 14.548 trabajadores; Ávila y Segovia, ambas con 19 y 8.425 y 19.519 trabajadores en cada caso, y Soria, con 16 y 14.840 empleados.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados en octubre en España (3,5 por ciento) está más o menos en línea con las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC).

En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

La mayor parte de los convenios registrados hasta octubre en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores aunque tengan efectos en 2025.

En concreto, en los diez primeros meses del año se registraron un total de 3.033 convenios colectivos con efectos económicos en 2025, de los que sólo 597 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 4,15%, por encima de la inflación adelantada octubre. El resto de convenios, 2.436, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 3,3%.

En total, los 3.033 convenios registrados al finalizar el décimo mes del año daban amparo a más de 9,4 millones de trabajadores.

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta octubre no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 3.033 convenios contabilizados, el 22,7% (690 convenios) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 367 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 3,3 millones de trabajadores de los más de 9,4 millones amparados por los convenios registrados hasta octubre, el equivalente al 35,1% del total, tasa ligeramente superior a la existente a cierre de septiembre (35,04%).

Así, casi dos de cada tres trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en 14 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta octubre, 2.173 eran de empresa, con efectos sobre 499.253 trabajadores y una subida salarial media del 2,84%, mientras que 860 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 8,9 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 3,53%.

La jornada media pactada en convenio se situó hasta octubre en 1.750,6 horas anuales por trabajador (1.724,8 horas en los convenios de empresa y 1.752,1 en los convenios de ámbito superior).

En promedio semanal, esta jornada de 1.750,6 horas anuales equivale a 38,34 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada, que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts.

A la luz de los datos de octubre, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,78 horas semanales, casi igual que el objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar hasta las 37,7 horas. En los convenios sectoriales, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,38 horas.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' BAJAN UN 29,5%

La estadística de Trabajo revela además que hasta octubre se registraron 291 inaplicaciones de convenios, por debajo de las 503 del mismo periodo de 2024 (-42,1%).

Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 13.522 trabajadores, frente a los 19.183 afectados de los nueve primeros meses del año pasado, lo que supone un descenso del 29,5%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.