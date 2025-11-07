Incendio en el Laboratorio Pecuario de León: las llamas devoran parte de la última planta del edificio okupado

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El humo negro se eleva en una columna sobre la ciudad, mientras las sirenas de los bomberos rompen el silencio de la noche en el vecindario anejo a Santa Ana. En el corazón de la ciudad, en el número 78 de la calle Alcalde Miguel Castaño, el antiguo Laboratorio Pecuario Regional arde una vez más. Las llamas, que han prendido con furia en la última planta del edificio. Este es el tercer incendio registrado en el inmueble en lo que va de año, y el quinto en zonas ocupadas de la capital leonesa en los últimos meses, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles actos intencionados.

El Laboratorio Pecuario, un vestigio modernista de principios del siglo XX abandonado por las autoridades durante más de dos décadas, ha sido un símbolo de lucha social desde hace meses. Ocupado irregularmente por un colectivo de jóvenes activistas y personas sin hogar desde el pasado junio, el edificio se ha convertido en un refugio improvisado para muchos. Son precisamente las trifulcas entre los ocupantes quienes habrían provocado este y otros incendios. Es la ley de la calle y todos buscan hueco.

Testigos oculares relatan cómo un humo denso comenzó a salir de las ventanas de la planta superior, donde se almacenaban enseres acumulados por los ocupantes.

Los bomberos de León acudieron con prontitud, desplegando varias dotaciones.

Este suceso no es aislado. León vive una preocupante escalada de incendios en propiedades ocupadas. En septiembre, un fuego similar arrasó con parte de un centro social okupado en el barrio del Crucero, dejando tres desalojados. Y apenas hace dos semanas, en la barriada de La Palomera, otro edificio en disputa con la propiedad privada sufrió un conato que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

La historia del Laboratorio Pecuario es un capítulo amargo en la memoria urbana de León. Inaugurado en 1925 como centro de investigación ganadera, el edificio fue clausurado en los años 90 por obsolescencia y recortes presupuestarios. En 2011, un intento de ocupación masiva lo convirtió en emblema del movimiento 15-M, pero la falta de apoyo institucional lo condenó al abandono.

El incendio fue finalmente sofocado por los bomberos de León, sin daños personales y pocos daños materiales, ya que se trata de un robusto edificio.