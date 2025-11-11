León coordina el plan para estar preparado para las nevadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ya está preparado para el invierno tras haber celebrado una reunión de coordinación del Plan de Nevadas. La Policía Local de la capital leonesa dirigió el encuentro en el que se establecieron los distintos operativos para hacer frente en la ciudad a posibles episodios de meteorología adversa propios del invierno.

En el encuentro participaron diversos servicios municipales como Policía Local, Bomberos, Protección Civil, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, Jardines, Obras, Señalización y Participación Ciudadana.

Asimismo, la coordinación del Plan de Nevadas contó con la participación de un representante del Complejo Asistencial Universitario de León, dado que los centros sanitarios son una de las prioridades a la hora de ejecutar el plan coordinado invernal. A estos puntos se le suman, además, los centros escolares y edificios de servicios municipales.