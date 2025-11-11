La Junta mantendrá el mismo modelo de la PAU para dar «certidumbre»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los alumnos leoneses que están en segundo de Bachillerato se enfrentarán el próximo mes de junio a la PAU y pese a la propuesta de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, la Junta apuesta por mantener el mismo modelo del año pasado con el objetivo de ofrecer «certidumbre a los alumnos y a los profesores». Las fechas ya están fijadas y la convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que los estudiantes que tengan que ir a la extraordinaria deberán presentarse a la temida prueba para acceder a la Universidad el 30 de junio y el 1 y el 2 de julio.

Desde la Consejería de Educación inciden en que se mantiene «el mismo formato que ya es similar al de otras autonomías» y «que el objetivo es hacer una prueba más justa posible para los estudiantes», precisan, para recordar que el año pasado ya se alcanzó un acuerdo entre las autonomías gobernadas por el PP para fijar «criterios comunes», además de fechas, y que se logró «la PAU más justa en los últimos años».

El modelo presentado por los rectores para este año plantea una prueba más «práctica» y en asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II o Filosofía el 70% de las preguntas serían competenciales, es decir, que el estudiante debe demostrar lo que se sabe más allá de la memorización. En los últimos años se ha incidido en la penalización de las faltas de ortografía pero en la propuesta de la Crue no restará la nota.

El modelo de la Junta, que ya se puso en práctica el pasado mes de junio, ya incluía que las faltas de ortografía y los errores de sintaxis penalizarían con un máximo de puntos, en el caso de Lengua y de uno en el resto de las materias de la fase obligatoria. La optatividad que se impuso tras la pandemia para dar más facilidades a los alumnos confinados se eliminó el curso pasado y el 70% de las preguntas a las que se enfrentaron los estudiantes fueron abiertas o semiabiertas.