Los testigos escucharon una discusión previa a la caída mortal desde el quinto piso del Crucero en León

Los testigos escucharon una discusión previa pero no vieron nada. Las personas que han declarado en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el sistema del jurado popular contra dos okupas acusados del delito de omisión del deber del socorro, tras la caída desde el quinto piso de un amigo que falleció tras precipitarse al vacío, han mantenido el mismo argumento que el ministerio fiscal: a priori, no hay pruebas fehacientes de que lanzaran a la víctima por la ventana, pero sí resulta sospechoso que huyeran del lugar de los hechos y no socorrieran al herido.

El jurado popular deberá determinar el jueves si tras los informes finales de mañana miércoles considera que hay pruebas suficientes para inculpar al principal de los sospechosos. La que fuera su compañera sentimental, la investigada secundaria, decidió no presentarse a la sesión de este martes y su abogada no pudo asegurar que vaya a hacerlo en lo que resta de sesiones. El magistrado presidente decidió continuar con la vista oral, a pesar de esta contingencia.

La jornada del martes ha estado dedicada de inicio al testimonio de los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos la mañana del 31 de agosto de 2021, cuando fueron avisados de que un joven con una discapacidad del 65 %, había aparecido tendido en el patio de luces de un inmueble de la calle Laureano Díez Canseco, tras haber sido presuntamente arrojado por una ventana. No hubo testigos.

Por videoconferencia han comparecido agentes de la Policía Nacional. Conocen al principal procesado por detenciones previas, como los funcionarios municipales y han reiterado el mismo discurso. Los vecinos hacían oído una discusión anterior pero no vieron nada en primera persona. “La vecina dijo que creía que lo habían tirado por la ventana o que se había caído, pero que no había visto nada”.

La jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta ha prestado uno de los testimonios más extensos. Su conclusión ha sido la misma: “Una vecina nos manifestó que había escuchado voces y a la víctima decir: ‘¡No, no, no!’ Y después se produjo la caída. La sospechosa bajó corriendo y le dijo a esta vecina: ‘No llames, que se ha tirado él ‘. Esta testigo no quiso identificar a la sospechosa por miedo. Le enseñamos la foto y nos pareció que la reconocía, pero que no quiso ratificarlo por temor”.

Sí que se detectó una contradicción de la sospechosa.