Colas y desconcierto por los recursos contra la tasa de Gersul de 2024 en León

El mostrador de la primera planta del consistorio de Ordoño II se ha convertido en los últimos días en el muro de las lamentaciones de los vecinos de la capital leonesa, mientras el equipo de gobierno de José Antonio Diez se pone de perfil. Después de haberse madrugado en las últimas semanas con la carta certificada del Ayuntamiento de León que les avisa de que tienen una nueva tasa de tratamiento de basura que, en la mayoría de los casos, no conocían, los contribuyentes hacen cola desde primera hora de la mañana, antes incluso de la apertura de la puerta principal, para solicitar información y reclamar la devolución del recibo de 38 euros por vivienda ajustado al ejercicio 2024, como recomienda la asociación de usuarios y consumidores Facua, que incluso dispone en su web de un formulario tipo para que los ciudadanos se lo descarguen y lo registren.

El escenario se repite desde hace dos semanas, cuando empezaron a enviarse a los domicilios las notificaciones con acuse de recibo de la «tasa de transferencia, tratamiento y eliminación de residuos», en las que se avisa de que el contribuyente tiene una deuda con la administración municipal. Al desconcierto contribuye no sólo la novedad, sino el desfase de la reclamación del tributo, que se data en 2024, y la confusión que provoca que hace apenas un mes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declarase nula la ordenanza fiscal de la nueva tasa de basura de 2025.

En medio del caos, sin cobertura política alguna, ni campaña explicativa por parte del equipo de gobierno socialista, los funcionarios quedan expuestos a las quejas. Los profesionales del consistorio asumen la tarea pedagógica en muchos casos de informar de que la tasa de tratamiento de residuos de 2024 corresponde al antiguo recibo de Gersul, que hasta 2023 cursaba la Diputación y llegaba en la mayoría de los casos a las comunidades de vecinos, sin personalizar por domicilio.

Al grupo de los contribuyentes despistados se unen los que, cada jornada en mayor número, pagan primero el recibo y luego acuden para registrar su reclamación contra esta tasa de tratamiento de residuos de 2024. La pila de recursos crece alimentada por la esperanza en que prospere la acción judicial emprendida por un particular y una empresa ante al TSJ. Los recurrentes defienden que la ordenanza de este tributo debe ser declarada nula porque, en los criterios de cuantificación, no se ha tenido en cuenta la máxima de «quien más contamina, más paga».

Si los magistrados atienden el recurso, la nulidad implicaría que el Ayuntamiento de León tuviese que devolver lo cobrado. Pero cabe la opción de que el fallo limite este reembolso a quien recurriera antes ante el consistorio.