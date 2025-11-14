El PP gana 55 plazas en el barrio de la Universidad para aparcar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La avenida de la Universidad cuenta ya con 55 nuevas plazas de aparcamiento, después de que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de León asumiese la propuesta del PP para aumentar las plazas en esta zona ante su crecimiento inmobiliario y de servicios y todavía en desarrollo.

El grupo popular recuerda que presentó su propuesta en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad de enero para lograr que el nuevo sector de la zona de la Universidad, «donde se ha construido un gran número de edificios de viviendas y han abierto sus puertas también numerosos establecimientos comerciales, contara con más plazas de aparcamiento». El planteamiento lanzado por el portavoz popular, David Fernández, contemplaba la posibilidad de convertir en aparcamientos en cordón el carril izquierdo de la vía de servicio existente en la avenida de la Universidad, en el tramo entre la rotonda del centro de salud y la rotonda previa al cruce de las vías de Feve, junto al supermercado Mercadona.

Fernández explicó entonces que la vía de servicio tenía dos carriles en sentido norte, sumados a los dos ya existentes en la propia avenida, «provocando confusión en muchos casos a los conductores sobre qué opción tomar desde la rotonda». Con este cambio «serían varias las mejoras que se conseguirían. Por un lado, se ganarían entre 50 y 55 plazas de aparcamiento en cordón en un polígono, el de la Universidad, con un alto grado ya de ocupación vecinal y que además cuenta ya con varios negocios de hostelería que generan dinamismo y, por otro, se ganaría en seguridad, ya que separaría los tránsitos propios o internos del polígono de viviendas y el tránsito entre distintos puntos de la ciudad que pasan por allí, sin perder nunca por supuesto la permeabilidad entre el barrio y la avenida de la Universidad», apuntó el popular.

Desde el Partido Popular, su portavoz en el Ayuntamiento de León, remarca que, «finalmente, el Ayuntamiento de León ejecutaba el planteamiento llevado por su grupo a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad lo que demuestra «que a veces no es necesario gastar dinero para mejorar la ciudad si no que con un pequeño cambio se facilita la movilidad y la vida de la gente».