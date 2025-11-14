Una docena de vuelos desviados el pasado invierno por el mismo motivo

El Instrumental Landing System es un sistema de navegación que proporciona a los pilotos información de guiado para realizar aproximaciones de aterrizaje seguras, incluso sin visibilidad. Ha sufrido averías recientes, y aunque ha sido reparado, sigue siendo de categoría I, el más básico, lo que genera problemas en ciertas condiciones meteorológicas.



Su funcionamiento se limita a una visibilidad mínima de 200 pies y 800 metros, inferior a la de otros aeropuertos con sistemas más avanzados.



La limitación del sistema ha provocado que se desvíen vuelos, como sucedió el pasado invierno cuando se reorientaron 12 vuelos por esta causa. La Plataforma Ciudadana Más Vuelos, Más Futuro para León ha exigido en varias ocasiones la modernización del sistema para pasar a una categoría superior (categoría III) y garantizar la operatividad del aeropuerto en invierno. Las condiciones meteorológicas no eran especialmente favorables anteanoche. Pero no lo son en cualquiera de las situaciones en las que se requiere el desvío de los vuelos.



El Aeropuerto de León abrió sus puertas en junio de 1999 en La Virgen del Camino. En la actualidad, es un aeródromo utilizado conjuntamente como base militar y aeropuerto abierto al tráfico civil.Con el fin de atender la creciente demanda de pasajeros, en octubre de 2005 se inauguraron la ampliación de la pista, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la instalación de un sistema de aterrizaje ILS/I para mejorar la operatividad en condiciones de meteorología adversa. En diciembre de 2007, se volvió a ampliar la pista. Finalmente, en octubre de 2010 se inauguró el nuevo edificio terminal.