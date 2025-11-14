La borrasca Claudia deja lluvia y viento a su paso por León, en fotos

La lluvia, protagonista de este viernes en León.Virginia Moran

Este viernes la lluvia ha continuado siendo la protagonista de la jornada. La borrasca Claudia está azotando a la región y ha provocado la crecida de varios ríos que discurren por la provincia leonesa. En la capital, los accesos al Bernesga y Torío permanecen cerrados, mientras que en Ponferrada algunas zonas se encuentran sin acceso a agua potable debido a un desprendimiento en Peñalba, localidad muy próxima a la ciudad berciana.

La Aemet ha advertido de que estas condiciones se mantendrán en buena parte del territorio leonés, con especial incidencia en la cordillera Cantábrica, donde las precipitaciones y el viento serán más acusados.

Para el sábado, se espera que la jornada continúe lluviosa, por lo que las autoridades piden precaución.

Debido a la borrasca Claudia, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla y León hasta las 23:00 horas del domingo 16 de noviembre.