Diario de León

La borrasca Claudia deja lluvia y viento a su paso por León, en fotos

Los accesos a los ríos se encuentran cerrados en la capital, mientras Ponferrada continúa sin acceso a agua potable en algunas zonas debido a un desprendimiento en Peñalba

La lluvia, protagonista de este viernes en León.

La lluvia, protagonista de este viernes en León.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

Este viernes la lluvia ha continuado siendo la protagonista de la jornada. La borrasca Claudia está azotando a la región y ha provocado la crecida de varios ríos que discurren por la provincia leonesa. En la capital, los accesos al Bernesga y Torío permanecen cerrados, mientras que en Ponferrada algunas zonas se encuentran sin acceso a agua potable debido a un desprendimiento en Peñalba, localidad muy próxima a la ciudad berciana.

La Aemet ha advertido de que estas condiciones se mantendrán en buena parte del territorio leonés, con especial incidencia en la cordillera Cantábrica, donde las precipitaciones y el viento serán más acusados.

Para el sábado, se espera que la jornada continúe lluviosa, por lo que las autoridades piden precaución.

Debido a la borrasca Claudia, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla y León hasta las 23:00 horas del domingo 16 de noviembre.

