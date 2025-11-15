Vox irá a las autonómicas «sin pensar en coaliciones»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vox se presentará a las elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el mes de marzo, con el objetivo de «ganarlas, no pensando en una coalición», ya que la formación «no reparte papeles, ni carnés, ni consejerías, ni sillones antes incluso de una campaña electoral». Una campaña para la que contarán con «un programa de máximos» en el que pondrán sobre la mesa «todas aquellas cosas que se quieren hacer», aunque será «en función de los resultados», cuando «se actuará en consecuencia».

Así lo afirmó hoy diputada y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, con motivo de su visita a la ciudad de León, donde dejó claro que el candidato «da un poco igual», ya que el partido «tiene la particularidad de defender el mismo discurso en León que en Murcia»