El Gobierno no da ninguna respuesta ante la falta de operatividad en el aeropuerto de León que impidió el traslado de un corazón para un trasplante

El PSOE leonés guarda silencio en torno al fracaso de la logística del aeropuerto de la Virgen del Camino, que no pudo habilitar las condiciones técnicas adecuadas para que una aeronave de Barcelona recogiera el pasado martes el corazón de un donante leonés, con el objetivo de trasplantarlo a un paciente catalán. El órgano se malogró ante la imposibilidad de recogerlo y el intento fracasó.

Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE y diputado, rechazó manifestar la postura del partido del Gobierno en León: «No voy a hacer declaraciones». En su cuenta de X lo achacó «a una decisión técnica del piloto por la meteorología». Silencio guardó también Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación Provincial y miembro del Consorcio del Aeropuerto, que eludió a través de su gabinete de comunicación pronunciarse al respecto.

Sí lo hizo el portavoz del Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, que se quejó de la precaria condición del sistema de ayuda al aterrizaje ILS (International Landing System). «No puede ser que un aeropuerto como el de León tenga el nivel I cuando se necesitaría un nivel II o un nivel III para que no ocurrieran estas cosas. Llevamos mucho tiempo diciendo que se necesita una apuesta más decidida de Sánchez por esta tierra y el caso del aeropuerto es un ejemplo muy manifiesto».

«Estamos viendo que el ILS que tenemos es insuficiente y están pasando cosas graves como la que ha ocurrido esta semana o como la constante de la desviación de vuelos regulares que tienen que irse a otros puntos del país porque en cuanto las condiciones se complican, no tenemos operatividad en el aeropuerto de León para hacer frente a estos casos».

El procurador a Cortes por León de la UPL, Luis Mariano Santos, siguió un discurso similar: «Nos parece un caso lamentable. Creo que más allá de las valoraciones políticas, alguien tiene que asumir responsabilidades por lo que ha pasado. A nadie se le escapa», dijo Santos, «que en los últimos tiempos ha habido problemas técnicos para desarrollar la actividad con determinados aviones y quien tiene las competencias es el Ministerio de Defensa».

Desde el punto de vista de los leonesistas «no se pueden repetir situaciones como esta, porque no se trata de las consecuencias económicas, que también. Ahora ya estamos hablando de vidas humanas y de la posibilidad de permitirnos que un trasplante multiorgánico se pueda desarrollar de forma correcta».

«LA MINISTRA ES LEONESA»

Exige UPL a la ministra de Defensa, Margarita Robles «que además es leonesa» que «de una vez por todas resuelva el problema y que el ministro de Transportes (Óscar Puente) cierre el ciclo y apueste por el aeropuerto de León porque es el aeropuerto clave de la Comunidad y del Noroeste. Es hora de que desarrollen medidas y que asuman responsabilidades y compromiso con León». El pasado martes una aeronave procedente de Barcelona no pudo aterrizar en León con un equipo médico a bordo presto para realizar un trasplante de corazón, después de que un paciente multidonante falleciera y se habilitase un operativo relámpago para proceder con la extracción y el posterior traslado del corazón. A las 22.57 horas y ante la imposibilidad de llevar a cabo el aterrizaje, se decidió desviar el avión a Vitoria, pero ya sin posibilidad de realizar la intervención.

Horas antes, un equipo de condiciones similares se desplazó desde La Coruña para recoger el hígado del donante. En este caso sí que hubo éxito y se pudo realizar la operación de forma positiva. Las condiciones de la meteorología eran similares, pero las de aterrizaje hubieran exigido un sistema de toma de tierra más reforzado que el que dispone el aeropuerto de La Virgen del Camino.

Fuentes de la Organización Nacional de Trasplantes explicaron ayer a este periódico su pesar por lo ocurrido y lamentaron que la intervención no fructificara. «Lo de León nos pasa una vez entre mil. Normalmente se puede derivar a otro aeropuerto cercano el operativo, pero no hubo forma de resolverlo de otro modo. Tenemos un informe elaborado por la empresa que hizo el traslado».