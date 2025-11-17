Un chorro polar histórico congelará León: temperaturas de hasta -10ºC en la primera ola de frío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España, y muy especialmente León, se prepara para vivir un episodio de frío extremadamente inusual en noviembre de 2025, con temperaturas que caerán entre 5 y 10 grados por debajo de los valores normales para esta época del año. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la llegada de una masa de aire ártico provocará un descenso térmico progresivo que alcanzará su punto máximo entre jueves y sábado de esta semana.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ha explicado que las temperaturas serán propias de pleno invierno, con heladas generalizadas que comenzarán a registrarse desde este martes, siendo especialmente intensas en la provincia de León. El frío se extenderá por todo el interior peninsular, donde muchas localidades no superarán los 10°C durante las horas centrales del día.

Este fenómeno meteorológico excepcional convertirá a varias capitales de provincia en auténticos congeladores. Ciudades como Burgos, Cuenca, León, Pamplona, Teruel o Vitoria no alcanzarán ni siquiera los 5°C de máxima, mientras Madrid apenas llegará a los 7°C. La sensación térmica será aún más baja debido a los vientos del norte, que intensificarán la percepción de frío.

El viernes: día crítico con mínimas de hasta -10°C

Según los análisis de eltiempo.es y Meteored, el viernes será el día más frío de este episodio. Las temperaturas diurnas se desplomarán por debajo de los 5°C en ciudades como Burgos o Soria, y apenas superarán los 8°C en gran parte del país. Solo algunas localidades como Vigo, Badajoz, Huelva, Cádiz, Valencia o Sevilla lograrán superar los 10°C, con Sevilla alcanzando un máximo de 15°C.

La madrugada del viernes será especialmente gélida, con registros bajo cero en gran parte de España. En zonas del interior, los termómetros podrían descender hasta los -10°C en puntos de Cuenca, Teruel, Guadalajara, Soria, Burgos, Palencia y León. Las áreas de alta montaña experimentarán valores aún más extremos, sin descartar mínimas de -15°C o incluso -20°C en zonas de los Pirineos.

El modelo europeo de predicción meteorológica muestra que a partir del martes se abrirá un pasillo de vientos del norte procedentes del Ártico que reforzará este ambiente invernal. El chorro polar presentará una fuerte ondulación, formando una dorsal anticiclónica en el Atlántico norte y una gran vaguada extendiéndose por Europa, canalizando un marcado flujo de aire ártico marítimo hacia el continente y España.

Precipitaciones y nevadas esperadas

El actual episodio comenzó este lunes con los restos de la borrasca 'Claudia' dejando lluvias en Extremadura y Andalucía, especialmente intensas en el entorno del Estrecho. A partir del miércoles, un frente dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular, más intensas y persistentes a partir de la tarde, con una cota de nieve que bajará hasta los 800 metros.

El jueves y viernes, además del frío intenso, se esperan chubascos fuertes en zonas de Cataluña y Baleares. Esta última región registrará aguaceros localmente fuertes debido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, que además generará un temporal de tramontana. Las nevadas serán copiosas en las montañas de la mitad norte, con la cota bajando hasta los 500 metros e incluso pudiendo afectar a zonas más bajas.

Según las previsiones, hasta el sábado podrían acumularse más de 50 centímetros de nieve en zonas altas y expuestas a los vientos del norte de la Cordillera Cantábrica, más de 20 cm en la divisoria pirenaica y más de 10 cm en el Sistema Ibérico norte. Ciudades como Segovia, Ávila o Burgos podrían llegar a ver precipitaciones en forma de nieve.

Contraste entre territorios españoles

Mientras la mayor parte de la península sufrirá los efectos de esta masa de aire ártico, Canarias quedará al margen de la situación invernal. El archipiélago experimentará intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en el norte de las islas, que entre jueves y viernes podrían ser algo más abundantes y afectar a más zonas, pero sin grandes cambios en las temperaturas.

La nieve cubrirá de nuevo el paisaje de León en los próximos días.Ángelopez

El enfriamiento en las islas será más suave que en el resto del territorio español, aunque el flujo de norte-noreste traerá chubascos moderados a las islas de mayor relieve. Esta disparidad climática entre territorios es habitual durante las entradas frías de origen ártico, que suelen afectar principalmente a la península y Baleares.

Las diferencias serán notables incluso dentro de la península, donde las regiones del sur experimentarán un descenso térmico menos acusado. Mientras en puntos del norte y centro los termómetros marcarán varios grados bajo cero, en áreas del litoral mediterráneo y sur peninsular las mínimas se mantendrán positivas, aunque con valores también inusualmente bajos para mediados de noviembre.

Regreso a la normalidad térmica

Afortunadamente, este episodio de frío intenso será relativamente breve. A partir del domingo, es probable que llegue aire más templado, con una subida notable de las temperaturas. Según las previsiones de AEMET, entre el domingo y el lunes de la próxima semana los termómetros volverán a situarse en valores normales para la época del año.