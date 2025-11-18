León corta al tráfico el puente de los Leones desde hoy por las obras de la nueva glorieta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de León cortará al tráfico rodado la intersección entre la avenida de Palencia y el Puente de los Leones durante las jornadas del martes 18 y miércoles 19 de noviembre, con el objetivo de completar las últimas fases de asfaltado de la nueva glorieta que el Ayuntamiento está construyendo en este punto neurálgico de la ciudad.

Los trabajos, que afectan a la confluencia de la avenida de Palencia con la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, el Paseo de Salamanca y el propio Puente de los Leones, requieren hoy y mañana el fresado de la calzada existente y la extensión de las nuevas capas de aglomerado. Para garantizar la seguridad y la calidad de la ejecución, es necesario dejar completamente libre la zona, lo que obliga al corte total de la circulación.

Durante estas dos jornadas quedará prohibida la entrada a la avenida de Palencia desde el Paseo de Salamanca, desde Ingeniero Sáenz de Miera y desde la glorieta de Guzmán el Bueno. No obstante, se mantendrá el acceso al Palacio de Congresos y a la estación de tren de Adif, tanto por la calle Sancho el Gordo (desde Ingeniero Sáenz de Miera) como desde la avenida Doctor Fleming.

La Policía Local desplegará un dispositivo especial en el entorno para orientar a los conductores y gestionar el tráfico en los itinerarios alternativos. Las autoridades municipales recomiendan evitar la zona y utilizar vías como la ronda este (LE-20), la avenida de Antibióticos o el puente de la Condesa para los desplazamientos entre el centro y los barrios del norte y el oeste de la ciudad.

Las obras de esta nueva glorieta comenzaron el pasado 4 de agosto, después de que Saleal finalizara las actuaciones previas de renovación de redes. Desde entonces, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria han mantenido abiertos al tráfico la mayoría de los viales afectados y han señalizado adecuadamente los pasos peatonales para minimizar las molestias.

Una vez concluido el extendido de asfalto este miércoles, solo quedarán pendientes para los primeros días de diciembre la colocación de la señalización vertical, el nuevo alumbrado y el mobiliario urbano, lo que permitirá poner en servicio la glorieta antes de las fiestas navideñas.