Aena confirma que el piloto del avión del trasplante decidió no aterrizar por las condiciones meteorológicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aena, en relación al suceso ocurrido hace escasos días en el aeropuerto de León, donde hubo que abortar un vuelo sanitario destinado a un trasplante de corazón, también perdido, quiere hacer sus propias aclaraciones. Pese a los desmentidos, el asunto de fondo es que Aena admite que fueron las condiciones meteorológicas adversas las que llevar al piloto de un avión sanitario no aterrizar en el aeropuerto por falta de visibilidadad. Su comunicado íntegro:

-Es falso hablar de “avería”: el Aeropuerto de León estuvo plenamente operativo el pasado miércoles 13 de noviembre y el sistema de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad (Instrumental Landing System o ILS) funcionaba correctamente.

- El Aeropuerto de León dispone de un sistema de ayuda a la navegación ILS categoría I, que permite a las aeronaves aterrizar con seguridad en condiciones de baja visibilidad. Este sistema facilita operar con una visibilidad mínima vertical de 200 pies (61 metros) y un alcance visual de 800 metros.

- Para operar con un ILS, tanto las aeronaves como las tripulaciones tienen que estar habilitadas para hacerlo y la última decisión siempre es del comandante del avión. Además, cada compañía aprueba sus propios procedimientos de operación y puede establecer alturas de decisión superiores a la mínima que se establezca en las maniobras publicadas para operar con estos sistemas en el aeropuerto.

- El pasado 13 de noviembre, minutos antes de que la aeronave en cuestión se desviara al Aeropuerto de Vitoria, otro avión de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) operó sin incidencias en el Aeropuerto de León, que estuvo operativo hasta las 03:00h.

- La situación meteorológica del pasado 13 de noviembre era adversa y así se comunicó a los pilotos en el correspondiente parte meteorológico. Ante esa circunstancia, cada comandante tomó su decisión en función de sus propios criterios.

- La operativa de trasplante de órganos cuenta con un minucioso protocolo acordado por la ONT, Aena y todos los organismos implicados.

- Aena tiene una larga trayectoria de colaboración con la ONT, con la que trabaja estrechamente y de manera protocolizada para atender este tipo de vuelos. En los últimos 10 años, los aeropuertos de Aena en España han facilitado más de 7.500 operativos de trasplantes. Sólo en 2024, según datos de la ONT, se realizaron 1.040 operativos aéreos que permitieron trasladar 1.159 órganos.

- En 2024, el Aeropuerto de León participó en 19 operativos de la ONT y prolongó su horario operativo hasta en 15 ocasiones para atender este tipo de vuelos.

- El Aeropuerto de León ofrece un servicio esencial al territorio, porque no sólo operan vuelos comerciales, sino también otro tipo de operaciones no regulares como vuelos ambulancia, contraincendios, privados y de Estado.

En cuanto a la alusión al “alarmante estado del aeropuerto" en la portada del Diario de León del sábado 15 de noviembre, Aena quiere aclarar que el aeropuerto cumple con los más rigurosos estándares de seguridad y calidad y está plenamente preparado para operar todo tipo de vuelos.