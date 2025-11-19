A destajo para poder reabrir al tráfico en León el puente de los Leones este miércoles

A destajo, los operarios de la constructora encargada de la ejecución de la nueva rotonda del cruce de Sáenz de Miera con la avenida Palencia y el paseo de Salamanca trabajan para poder reabrir este miércoles, a última hora de la tarde, el puente de los Leones. Con un operativo sin pausa, desde las 08.00 hasta entrada la noche, el tope marcado por la normativa de ruido, los operarios de la constructora avanzaron este martes en fresar todo el asfaltado, previo a poder reanudar hoy los trabajos para asentar la nueva capa de rodadura con la que reanudar la circulación en este punto crítico del tráfico.

Pese a la diligencia del operativo de las obras, reforzado por la labor de los agentes de la Policía Local destacados en la zona, el corte provocó en su primera jornada aglomeraciones en la glorieta de Guzmán, donde algunos vehículos se vieron sorprendidos por la necesidad de llegar hasta la plaza toros o el puente de Martín Granizo, junto a la delegación territorial de la Junta, para atravesar hacia el oeste de la ciudad.

Estos dos pasos cercanos sobre el río Bernesga fueron los utilizados para cruzar desde el otro lado. Allí, las colas se generaron en el paseo de Salamanca y en Sáenz de Miera, desde se permitía acceder a la estación de Adif y el Palacio de Exposiciones a través de la calle Sancho el Gordo. Los itinerarios alternativos se mantendrán hoy a la espera de reabrir a última hora de la tarde.