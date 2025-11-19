El Avlo se pone morado con los precios del billete entre Asturias y León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hace ya unas semanas que los usuarios lanzaron la voz de alarma, escandalizados por el precio de los billetes entre Oviedo y León; los billetes de tren, que le sacan tres cuerpos a la alternativa de la carretera y el bus. Ayer mismo, se cotizaba a 32,30 euros un asiento para este 19 de noviembre en uno de los 106 que con origen en Gijón, atraviesan la pasante de Oviedo veinte minutos antes del mediodía y en una hora y cuatro minutos cruzan la diagonal de Doctor Fleming. 32,30, pero con el matiz clave: desde 32,32, precio básico de la oferta, que tiene la versión Elige en 35,9, la confort en 42,95 y la premiun en 61,95. Toda esta cadena de cifras y soportes confortables, lejos de espantar al usuario, parece que culmina el éxito de la política de precios de la compañía; hay composiciones completas la misma con antelación a la víspera de circulación. Aunque el colofón de las tarifas del billete entre Asturias y León, espalda con espalda sobre la distancia que separa una variante de 25 kilómetros, carga a lomos del Avlo, auto rotulado con la consideración del low cost que apostilla la versión ferroviaria del servicio de viajeros: bajo precio es 25,00 euros si se tiene que tomar Oviedo como punto de entrada al tren y León como destino, en ese trecho largo que cabalgan los trenes de tono violáceo de la compañía pública que llegaron para democratizar la oferta, incluso allí donde no había competencia; como es el caso del tramo del norte que une León y Asturias sin pasar por la OSP de la Rampa de Pajares. El precio del viaje en Avlo bajo el cordal asturleonés fijado para este jueves de noviembre que tira abajo otra hoja del calendario en el descuento hacia la segunda vela que va a soplar la estructura de la Variante confirma las tesis de que la alta velocidad no es para pobres. Los precios del billete añaden otro enunciado para esta celebración en ciernes del segundo aniversario del gran estreno que cambió las relaciones y la movilidad entre León y Asturias, las que estaban vigentes a lo largo de los tres últimos siglos; si se sigue el curso del tren, hacia el sur, la tabla de precios resulta más asequible para las economías modestas que también requieren de subir al tren.