La Fiscalía de León valora la legalidad del peaje de la AP-66 con las obras

La Fiscalía del Tribunal Supremo remitió a la Fiscalía de León la denuncia y la documentación aportada por la plataforma ‘Peaje No’ para que analice si es legal mantener las tarifas del peaje de la AP-66, que une Asturias y León, durante la ejecución de obras que afectan al tráfico.

La plataforma, liderada por el ex secretario general de Podemos Asturias Daniel Ripa, quien interpuso en 2021 una denuncia ante la Comisión Europea contra la prórroga de este peaje, dirigió el pasado 2 de noviembre un escrito a la Fiscalía General del Estado relativo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la autopista AP-9, en Galicia. La sentencia, dictada el pasado octubre, obliga a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante un periodo de obras que produjeron importantes incidencias en la circulación.

Ripa considera que la sentencia debería aplicarse también en la AP-66, donde las obras iniciadas en noviembre del pasado año para dar solución a un argayo de grandes dimensiones, limitan la velocidad y aumentan el tiempo de viaje, a lo que recientemente se han sumado actuaciones en los túneles de la vía. Según ha detallado Ripa, la Fiscalía General del Estado remitió la documentación sobre dicha sentencia al Fiscal Jefe de la Sección Civil del Tribunal Supremo, que a su vez a decidido «oficiar al Fiscal Jefe de León para valorar la posibilidad de ejercer acciones en defensa de los derechos de los usuarios».

Ripa ha celebrado que la Fiscalía vaya a analizar la situación, dado que Aucalsa sigue cobrando el peaje íntegro a pesar de que las obras obligan a circular en algún tramo a 50 o 60 kilómetros por hora, en la zona del argayo y en los túneles, lo que incrementa el tiempo de viaje hasta en treinta minutos, ha remarcado.

Esta es una de las acciones más contundentes emprendidas para combatir la aplicación del peaje mientras se desarrollan las obras en la autopista; se aceleraron las acciones tras una sentencia del Tribunal Supremo que echó abajo la legalidad del cobro en estas condiciones de reforma de la autopista de pago de la AP-9, en el puente de Rande, en Vigo.