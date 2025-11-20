La Navidad 2025 se adelanta en León

La Navidad 2025/2026 se adelanta el próximo jueves con el encendido de la iluminación. Pero no habrá sólo luces como prólogo. El Ayuntamiento de León volverá a repetir la apuesta por la instalación de las atracciones mecánicas en media docena de espacios de la ciudad, limitadas al precio de un euro, a partir del viernes 28 de noviembre, Black Friday, y hasta el 7 de enero.

Las atracciones mecánicas se mantendrán en los sitios ya habituales: en Pilotos Regueral, detrás de la Diputación; en el aparcamiento al lado de Correos, frente a la capilla de Santa Nonia; en la plaza Padre Javier de Valladolid, en el entorno de El Corte Inglés; en la plaza de San Marcos, junto al quiosco; en Guzmán, al lado del templete de la música; y en la explanada de los Pendones Leoneses, frente al auditorio. En todas habrá tres aparatos diferentes, menos en las dos últimas, en las que se repartirán un par.

Aunque la fecha para la puesta en funcionamiento se emplaza para el 28 de noviembre, los feriantes podrán empezar con el montaje de los aparatos en sus respectivas zonas a partir de este próximo lunes. Con el 7 de enero como tope, las atracciones podrán funcionar durante las tardes los viernes, «sin coincidir con el horario de clases escolares», como se señala entre las condiciones, que fijan que los fines de semana, festivos y vacaciones de los centros educativos tendrán libertad matutina y vespertina para ponerlos en funcionamiento. Aunque, como se especifica, «el horario de cierre de las atracciones será como máximo a las 22.00 horas».

El sistema sigue el modelo ideado en 2015 por el entonces concejal de Fiestas del PP Pedro Llamas. Los feriantes que participan quedan exentos del pago de las tasas de ocupación de vía pública, debido al «interés social que la actividad comporta, máxime teniendo en cuenta las fechas de vacación navideña para los niños». Pero, a cambio, los feriantes se comprometen a cumplir con una serie de concesiones en la prestación del servicio de las atracciones mecánicas. Entre estas contraprestaciones marcadas por la administración municipal, se reseña en el acuerdo que «el precio sea de un euro por viaje en todas las atracciones», además de que «el tiempo de duración será el mismo que hubiera sido de no establecerse este precio especial».

El documento del Ayuntamiento de León incide en que los feriantes también deberán presentar «el certificado de correcta instalación del aparato mecánico, emitida por un ingeniero técnico industrial, con posterioridad al montaje», disponer de un «seguro de responsabilidad civil que incluya responsabilidad por deterioro, daños o destrozos de la vía pública donde está ubicado el aparato, con una cobertura de 600.000 euros». Como cierre, se detalla que tendrán que «llevar vestuario navideño apropiado, tanto la persona que vende los tickets como la que los recoge, música de villancicos, y volumen correcto y adorno en la medida de lo posible de las atracciones, para mejorar su aspecto navideño».

