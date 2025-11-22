Educación y Fundos acercan la venta del edificio que acoge la Escuela de Arte

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Cada año, la Consejería de Educación abona 90.000 euros a la Fundos por el uso del edificio que acoge la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León. Ahora, desde la administración educativa barajan la posible compra de este inmueble construido a mediados del siglo pasado en la céntrica calle Pablo Flórez, justo al lado de la Catedral.

La Consejería de Educación acaba de adjudicar la valoración y la tasación de este edificio, junto con los colegios José Herrero y Caja de Ahorros, ambos en Salamanca y cuyos edificios son también propiedad de Fundos, para preparar una posible compra, ya que el actual contrato de alquiler finalizará el próximo año en el caso del centro leonés y en situación similar se encuentran los dos colegios de la capital salmantina.

«Aún no hay un planteamiento en firme», concretan fuentes consultadas de Fundos, pero que inciden en que se trata de un edificio «imprescindible» para la Consejería de Educación por lo que consideran «normal que barajen el escenario de compra», todo ello en un contexto de desinversión patrimonial de la Fundación Obra Social de Castilla y León, entidad que surgió a partir de la transformación de la caja de ahorros Caja España-Duero y que se encarga de administrar su patrimonio y su obra social, entre ellos, una gran cantidad de inmuebles. «Dependiendo de las condiciones, Fundos estaría dispuesta a vender», remarcan las mismas fuentes.

El edificio, que surgió de la mano de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de León, sus más de 70 años a sus espaldas y requiere un fuerte mantenimiento, además de las especificidades de los ciclos que se imparten, muchos de ellos técnicos. El informe que emita la empresa encargada de la tasación será determinante a la hora de llegar a un acuerdo entre la Consejería de Educación y Fundos para la transacción del centro de Arte de León, aunque previsiblemente la fundación podría realizar la misma acción para después comenzar a negociar una posible compra del edificio, ubicado en el barrio de Santa Marina. «Estamos dispuestos si se dan las condiciones», reiteraran las fuentes de la Fundación Obra Social de Castilla y León para inicidir en que la compra-venta «es un escenario futurible».

Entre los inmuebles que también gestiona Fundos está el de la Corredera, que antiguamente ocupó La Milagrosa y que ahora es una de las sedes del Colegio Leonés. El centro educativo ya ha comunicado a la fundación que abandonará el edificio una vez que finalice el contrato en 2030. Fundos está actualmente «estudiando diversas opciones» para dar uso a estas instalaciones con una ubicación estratégica y más de 11.000 metros cuadrados y cinco edificios. «Es un poco pronto para cerrar cualquier operación porque aún quedan cuatro años, pero están buscando opciones», precisan las mismas fuentes de Fundos.