La avería permanente en la estación provisional de León

León se envuelve en fenómenos extraordinarios cuando se trata de estructuras; casos únicos, como que una estación provisional se consolide como permanente con el paso de los años; y que esa misma estación, provisional, se tope con una avería en una puerta de acceso al vestíbulo, y la avería que parecía provisional se contagie del resto del edificio y termine por ser duradera. La cuestión tiene más calado porque, estacional o perenne, la estación de ferrocarril de León es puerta de entrada a la ciudad de miles de viajeros que se topan con la imagen llamativa de una puerta averiada y un plástico negro que trata de frenar que además de usuarios entre el invierno al recibidor. La incidencia con la puerta no es de ayer; da la sensación de haberse cronificado mientras la estación disimula el rol provisional que le dieron hace casi 20 años.