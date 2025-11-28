Todos los belenes conducen a Roma

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno inauguró ayer oficialmente su tradicional Belén en la Casa de Carnicerías de León, un espectáculo artesanal que vuelve a convertirse en un atractivo navideño de la ciudad.

Al acto inaugural acudieron el abad de la cofradía, Miguel Urdiales, el director nato, reverendo Manuel Fláker y el alcalde de la capital, José Antonio Diez, además de un grupo de miembros de la Junta de Gobierno de la penitencial leonesa.

Instalado en la planta baja del emblemático edificio (cedido su uso por la entidad bancaria Unicaja), el Belén ocupa más de 65 metros cuadrados y está compuesto por más de 300 figuras, muchas de ellas dotadas de movimiento. Las piezas han sido aportadas, principalmente por Jorge López-Arenas, Jesús López-Arenas y Familia de Eduardo de Paz, así como una donación a cargo de Coral Muñoz González. El montaje ha corrido a cargo de Jorge López Arenas, José Ángel Arias y José Luis de Paz. El resultado es fruto de 840 horas de trabajo, realizadas por un equipo de tres personas dedicadas a la creación de un recorrido que combina tradición, detalle y un amplio despliegue escenográfico.

HASTA EL 11 DE ENERO

El Belén permanecerá abierto al público hasta el 11 de enero. Entre hoy y el 19 de diciembre abrirá jueves y viernes por las tardes de 17.00 a 20.00, y sábados y domingos en horario de mañana y tarde, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30. A partir del 19 de diciembre estará abierto todos los días de la semana. Los horarios de apertura serán de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

El espacio contará también con una tienda de recuerdos, donde se podrán adquirir artículos de la cofradía y adornos navideños.

La edición 2025 del Belén de la Cofradía destaca por su complejidad técnica y artística. Para su construcción se han empleado 225 metros de cable, 51 botes de espuma de poliuretano, 100 tubos de silicona termoselladora, 28 botes de pintura en spray, 257 bombillas, 11 bombas de agua, 65 cajas de musgo, 50 kilos de piedra, 250 kilos de arena, 20 litros de sustrato, 241 figuras estáticas, 36 figuras con movimiento, 1 castillo de piedra con muro y puente de entrada, 86 casas y estructuras, 14 cuevas, 2 cascadas y 3 ríos de agua natural, 17 hogueras, 94 planchas de corcho de alcornoque y variada vegetación ornamental. La entrada cuesta un euro y la recaudación se destinará a fines sociales.