EL GPS registra en las Cortes la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Publicidad Institucional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha registrado hoy en las Cortes de Castilla y León la Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León.

Tal y como avanzó el secretario general del PSOECYL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el PSOE cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajando en esta propuesta legislativa.

La Proposición de Ley cumple con el espíritu de la enmienda transaccional que el GPS defendió durante el trámite parlamentario de la Ley y que el PP votó en contra. Esta enmienda estaba dirigida a clarificar que el límite del 33% se aplica únicamente a la Junta, permitiendo que los medios reciban más fondos de otras administraciones públicas.

Se adjunta la Proposición de Ley

Valladolid, 28 de noviembre de 2025

Contacto:

www.psoecyl.org

Avda. Medina del Campo, 11, 47014 VALLADOLID

Tel.: 983 45 73 35

@psoe cyl (X)