Herida una mujer en León tras una colisión por alcance
El choque se produjo en Fernández Ladreda y la víctima tiene 30 años
Una mujer de 30 años ha resultado herida tras una colisión por alcance, que se ha producido en a las 14.35 horas sen el viaducto de la carretera N-120 sobra el Bernesga, en la avenida de Fernández Ladreda, sobre el puente.
Fue un golpe entre una furgoneta y un turismo. El 112 trasladó aviso a Policía Nacional, Policía Local y Sacyl de que había una mujer de unos 30 años herida.
Emergencias Sanitarias Sacyl envió una ambulancia soporte vital básico que trasladó a la mujer al Hospital de León.