Herida una mujer en León tras una colisión por alcance

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Una mujer de 30 años ha resultado herida tras una colisión por alcance, que se ha producido en a las 14.35 horas sen el viaducto de la carretera N-120 sobra el Bernesga, en la avenida de Fernández Ladreda, sobre el puente.

Fue un golpe entre una furgoneta y un turismo. El 112 trasladó aviso a Policía Nacional, Policía Local y Sacyl de que había una mujer de unos 30 años herida.

Emergencias Sanitarias Sacyl envió una ambulancia soporte vital básico que trasladó a la mujer al Hospital de León.