Policía Local e inspectores revisan una a una las 537 terrazas con autorización solicitadas en León

El turno de ruegos y preguntas del Pleno del Ayuntamiento de León de este viernes dio espacio para que, ante el requerimiento de UPL de que se aclarase «por qué multitud de establecimientos incumplen aún la nueva ordenanza de terrazas», el gobierno del PSOE defendiera que «la tramitación avanza de manera minuciosa y sin pausa», y aventurara una «evolución positiva».

El portavoz socialista, Vicente Canuria, detalló que se ha procedido a la extinción de 138 terrazas, enviado requerimiento a las más de 300 que no emitieron documentación y tramitado 537 solicitudes.

Dentro de estas autorizaciones, el edil socialista reseñó que «un 40% han requerido subsaciones». Una vez resueltas, abundó Canuria, pasan al «plan de inspección in situ de cada una", en el que paryticipan inspectores municipales y Policía Local, "puesto que cada terraza se debe revisar de manera individual para verificar que cumple».