Competencia avala el plan para que los trenes privados lleguen a Asturias

Nuevo paso para que Renfe tenga al fin empresas competidoras en los trayectos entre Madrid y Asturias, que afectan directamente a la posibilidad de un abaratamiento de los billetes para los viajeros leoneses. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respalda la propuesta de Adif para abrir a la competencia las rutas de alta velocidad que unen tanto la capital con el Principado como con Galicia, Cantabria, Cádiz y Huelva. Eso sí, los operadores que decidan optar a estos servicios deberán afrontar fuertes inversiones en vehículos con tecnología capaz de superar los cambios de ancho de vía, por lo que es fundamental la propuesta de suscribir acuerdos marco de capacidad plurianuales, que permitan rentabilizar el esfuerzo económico.

La entrada de operadores como Ouigo o Iryo se fija en todo caso como muy pronto para 2028, por lo que Renfe seguirá operando estas líneas sin competidores hasta ese momento. Adif prevé comenzar a recibir solicitudes a partir del próximo año, y no firmará los acuerdos marco antes de 2027, por lo que la entrada en funcionamiento de las nuevas empresas, cuya competencia se espera que rebaje sensiblemente los precios de los billetes como ha ocurrido en otros destinos, tendrá que esperar al menos durante otros dos años.

La CNMC anunció que acepta el plan presentado por Adif para la nueva oferta de capacidad marco que el administrador planteó para que la liberalización en la explotación del transporte de viajeros se extienda a estos tres ejes. Sumarán un maximo de 72 trayectos diarios, en el caso de los corredores Madrid-Galicia y Madrid-Asturias-Cantabria se fijan 16 trayectos por día y sentido; y ocho en el corredor Madrid-Cádiz-Huelva.

Esta decisión supone avalar el calendario de la segunda fase de liberalización de los trenes que el Gobierno pretende culminar en 2027, cuando los acuerdos marco estén firmados y en el caso de que se presenten ofertas capaces de cumplir con el servicio.

Los nuevos corredores tienen especiales dificultades técnicas, porque coexisten tramos de ancho internacional y tramos de ancho ibérico, lo que obliga a emplear trenes de rodadura desplazable, una tecnología de la que actualmente solo dispone Renfe con las quince unidades de la serie 106, el Talgo Avril.

En el caso de Asturias el ancho internacional llega hasta León, y sigue mediante un tercer carril hasta Pola de Lena antes de pasar al ancho ibérico; en Galicia llega hasta Ourense; y en Cantabria solo se extiende hasta Alar del Rey. En el sur, el ancho estándar termina en Sevilla.

El informe establece el procedimiento para adjudicar capacidad marco durante varios años en los tres corredores. Se trata de un documento esencial para las empresas ferroviarias porque permite conocer las características de las infraestructuras de Adif (vías, estaciones, andenes, etc.) y garantiza un acceso transparente, objetivo y no discriminatorio a la red.

La primera vez que Adif hizo una oferta de capacidad marco fue en 2019, coincidiendo con la liberalización de los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur, donde actualmente ofrecen servicios Renfe, Ouigo e Iryo.

La CNMC considera positivo que Adif no detalle los criterios de priorización de solicitudes para los nuevos corredores desde el principio. Lo hará más tarde, si se da la imposibilidad de acomodar todas las solicitudes. De esta forma, evita condicionar a las empresas interesadas en acceder a las rutas. Ya cuenta con la propuesta de criterios de priorización de Adif y deberá aprobarla antes de que se inicie la fase de las solicitudes.

