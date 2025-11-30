Los vecinos alertan de otra plaga de ratas en el parque de La Chantría de León

A finales de octubre de 2024, después de meses de reiteradas quejas de los vecinos y usuarios, el Ayuntamiento de León ni tuvo más remedio que clausurar el parque de La Chantría y desratizar. Se colocaron señuelos con veneno en pequeños tubos, para evitar que pudieran ingerirlo los pájaros y otros animales, se retiraron los cadáveres y se inspeccionó el entorno para buscar el foco de la plaga en colectores, alcantarillado y contenedores de basura rotos. En menos de una semana, se reabrieron las puertas con el anuncio de la desaparición de los roedores y el argumento oficial de que no había tantos. Pero ahora, poco más de un año después, los ciudadanos que frecuentan esta zona verde, en pleno centro de la ciudad, al lado del centro comercial El Corte Inglés, alertan de nuevo de que el problema se ha descontrolado.

Los vecinos insisten en que hace semanas que la situación vivida en 2024 se repite, pese a que desde el equipo de gobierno del PSOE insiste en que no hay. Frente a esta negación de los responsables municipales, que también ese dio de inicio en 2024, los afectados exhiben las fotos que guardan en sus teléfonos móviles. Sólo hay que sentarse en alguno de los bancos o dar un paseo habitual por dentro del parque para que, sin miedo ninguno, las ratas atraviesen por delante, como describe Mercedes Machín.

La portavoz vecinal incide en que la presencia de las ratas se reparte por todo el parque, desde las zonas verdes hasta los canales que distribuyen el riego y los pasillos de comunicación. Aparecen, incluso, como reseña la vecina, en la nueva zona de juegos infantiles donde a menudo se divierten los niños.

Los usuarios han trasladado la queja a los trabajadores de la contrata de mantenimiento de jardines, que admiten que hay ratas, pero insisten en que cumplen órdenes, e incluso el otro día al concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, cuando cruzaba por el parque. Pero, lejos de intervenir, Machín detalla que no ha habido respuesta, pese a que el problema aumenta hasta que se descontrole como en 2024.